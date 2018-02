‘La salud tiene que dejar de ser un montón de palabras difíciles’

Su nombre es Eduardo Marco Faganello, es pediatra desde hace 32 años y afirma que tiene, a estas alturas, muchas dotes de investigador privado para averiguar por qué los niños se enferman.

Este argentino es el eje del programa 'Dr. Faga', una coproducción de Señal Colombia y Mulata Films de Argentina, que se grabó en Buenos Aires, Bogotá, Cartagena y Palenque.



El doctor Faga es amable y dulce, y afirma que, en su experiencia, “la salud es un estado. Esta pequeña frase se corresponde con un estado, si se quiere óptimo, de vitalidad física, mental y social, y me lleva siempre a pensar en los niños pobres”, dice.



Y agrega: “Me atrevería a resaltar este tema porque todos los indicadores de salud están atravesados por esta realidad y está condicionada por un montón de cosas que no tienen que ver solo con lo médico”, explica Faga.



Por eso, en los distintos capítulos, que se pueden ver los fines de semana por Señal Colombia, este doctor habla con los niños mientras los examina y se acerca a ellos y a sus familias. En la presentación del programa, incluso, el doctor Faga afirma que más que el ADN del niño, lo importante es acercarse a ese entorno social que ha creado su familia.



“Un maestro mío decía siempre que los virus y las bacterias son un porcentaje mínimo en la causa de las enfermedades en la niñez. Las condiciones de vida, las situaciones de estrés, la alimentación, los problemas sanitarios, el aspecto educativo son muy importantes en la producción de enfermedades o malestares en la salud de los niños. De ahí que para abordar las enfermedades deberíamos pensar en multicausalidad y no en una causa única y excluyente”, dice.



Y con esta concepción se fue a Palenque, en Bolívar, a grabar varios capítulos, y afirma que es una experiencia que no olvidará.



“Habíamos leído un informe del Ministerio de Cultura sobre este hermoso poblado, pero la experiencia in situ fue diferente. La amabilidad, la espontaneidad de sus habitantes no solo nos hizo el trabajo más fácil, sino que posibilitó que aprendiéramos sobre su lengua, su comida, la manera particular en la que las niñas se peinan y sentimos que podíamos ofrecer una atención profesional que tuviera en cuenta esas características. Porque para mí es imposible atender a los niños sin considerar que tienen una cultura particular que los modela y allí se cumplió esta regla que rige mi vida profesional”, dice.



Pero lo que más le gustó al médico fue ver la gran cantidad de niños que jugaban en la calle. “Venía de grandes ciudades donde los chicos no juegan en la calle y ver un tropel de niños con palos que simulaban caballos y me seguían por las calles con risas y alegría alegró”.



El doctor Faga agrega que se metió en los juegos de los niños para acercarse a ellos y “fui a un espacio de juegos tradicionales de su cultura. Intentamos integrarnos en la vida de esas familias para conocer sus problemáticas y sus modos de abordarlas. Conocernos fue importante para establecer un vínculo que nos permitiera ser espontáneos a todos. Parecía que nos conocíamos hace mucho tiempo”.



Allí, este pediatra cariñoso aprendió una gran lección de vida con uno de sus pacientes: “Atendí a un niño con problemas serios en su movilidad que me produjo admiración por su perseverancia y sus ganas de superarse. Me dijo que tenía que correr para que una vaca no lo atropellara y que aprovechaba así para entrenar para el fútbol. Por eso cada tanto pienso en él cuando un problema me invade”.

Dónde y cuándo

‘Dr. Faga’, sábados y domingos a la 1:30 p. m. Repetición, 5:30 p. m., por Señal Colombia.



