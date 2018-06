¿Quiere saber quiénes son las mujeres más poderosas’ de la TV gringa?

La millonaria estrella de la televisión estadounidense Oprah Winfrey parece estar lista para afrontar un maratón con la polifacética y creativa guionista Shonda Rhimes, quien a su vez ha amasado una fortuna y mucho reconocimiento al ser el cerebro de series como Anatomía según Grey (Grey’s Anatomy).

Ahora ambas han asumido el reto de escapar de sus zonas de confort y capitanear una nueva oportunidad de negocio, pero con un perfil muy alto, arriesgado y ambicioso. Winfrey fue contratada por la compañía de tecnología Apple para liderar el desarrollo de proyectos audiovisuales que podrían reforzar una nueva plataforma televisiva.



Se rumora que la famosa afroamericana se quedó con cerca de 100 millones de dólares en ese contrato y tendría su mente enfocada en qué hacer con la parte que le toque de los cerca de mil millones de dólares que prometió invertir este año Apple en esas nuevas producciones audiovisuales.



Pero Shonda Rhimes no se quedó atrás, pues el año pasado se dejó seducir por los coqueteos de la plataforma de cine y televisión para la web Netflix.

La reina del horario estelar del canal ABC en Estados Unidos ahora producirá sus nuevas propuestas para el streaming, eso sí, dejando claro que sus éxitos en el canal de televisión abierta seguirán contando con su supervisión y control.



Ella sola construyó Shondaland, una compañía que le dio un nuevo aire al melodrama en la televisión y que ha sido capaz de afianzar el poder femenino y la diversidad étnica en sus proyectos.



Dicen que la fortuna de Rhimes ya pasó los 100 millones de dólares, y que solo con Anatomía según Grey, le generó a la compañía Disney (dueña de ABC) más de 3.000 millones de dólares.



Por su parte, Oprah Winfrey no ha dejado de ser un referente cultural e ideológico en Estados Unidos, afianzando su apoyo a proyectos cinematográficos y televisivos que han buscado dignificar a las minorías de su país o que ha hecho reflexionar acerca de tensiones sociales que, aún hoy, siguen siendo parte de la discusión cotidiana dentro de la sociedad estadounidense.



Claro, ella tiene una sólida historia en el ámbito del entretenimiento (que comenzó con El show de Oprah Winfrey, que se emitió de 1984 a 2011); llegó a conformar su propio canal de televisión, OWN; sumado a un emporio editorial con participación en varias compañías y campañas sociales. Esta mujer, de 64 años, ha sido reconocida varias veces como una de las personas más influyentes del mundo.



Además tiene una fortuna avaluada en más de 4.000 millones de dólares, de la cual también ha invertido una buena parte produciendo películas como Selma, El mayordomo, El color púrpura o Un viaje en el tiempo, que se estrenó este año, entre otras.



Pero tiene la humildad para reconocer el talento de su colega: “Shonda Rhimes es la creadora de televisión más poderosa”, durante la ceremonia del Salón de la Fama de la Academia de TV en Los Ángeles, el año pasado. “Cuenta historias que reflejan un mundo multicultural que vemos a nuestro alrededor y desafía los estereotipos”, agregó.



Un espaldarazo de una gran mentora que ha llevado a la guionista televisiva (Rhimes) a desarrollar su talento en otros campos fuera de la pantalla chica, como en la literatura, con una autobiografía llamada Year of Yes, y apoyar decididamente campañas sociales y liderar discusiones alrededor del poder femenino o el desarrollo laboral.



Pero su tarea más importante será llevar a buen puerto los detalles de su nuevo proyecto televisivo con Netflix, inspirado en Anna Delvey, una influenciadora que se hizo pasar por una rica heredera alemana para vivir con muchos lujos en el círculo de la alta sociedad neoyorquina.



Por ahora, Oprah Winfrey aún no ha revelado lo que viene con su nuevo rol con Apple, aunque trabajará en el lugar donde también están desarrollando proyectos directores de un peso creativo alto como Steven Spielberg, J. J. Abrams o M. Night Shyamalan.



Muchos dirán que la actriz y productora (que hasta ha sonado para ser candidata a la presidencia de su país) lleva una ventaja sobrada, en comparación con Rhimes, pero ya se habla en la industria televisiva que la artífice de Shondaland ha sido una alumna aventajada que bien podría dar un paso fuerte en ese maratón por la audiencia que se avecina. De lo que ambas sí pueden jactarse, es de ser las afroamericanas más poderosas de la televisión estadounidense.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA