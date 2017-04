‘Sueños conSentidos’: más allá del maltrato

Al documental 'Sueños conSentidos' le ha ocurrido lo mismo que a sus protagonistas: ha sido víctima del rechazo y varias puertas se han cerrado.

“Es muy complicado encontrar la financiación. Hemos tenido que hacer oficios varios: tomar fotos en bodas y bautizos, y videos institucionales. Lo que salga”, cuenta el director Francisco Alberto Pabón.



Cinco mujeres, que Pabón denomina como soñadoras, encarnan la valentía y la capacidad de sobreponerse a la violencia de la que fueron víctimas en el filme.



“Todas han estado dispuestas a hablar, porque ha sido una forma de hallar el perdón, de reencontrarse con las mujeres que son hoy”, agrega Pabón, que lleva una larga carrera en el medio audiovisual, que incluye programas como 'Vida de barrio' y 'Vámonos caminando', al lado del escritor y columnista Alberto Salcedo Ramos, quien también se vinculó a 'Sueños conSentidos' como coguionista.



El documental, que cuenta con la actriz Diana Ángel como presentadora, sigue las historias de resiliencia de Ángela, Maisa, Fernanda, Viviana y Amarantha para superar las golpizas de sus parejas, las cicatrices del ácido, la violación y el maltrato por su transexualidad.



“La gente no tiene sensibilidad frente al tema (…). Creo que es un asunto que hay que hacerlo público”, acota Jorge López, un diseñador gráfico que por primera vez se involucra en la realización de un documental, esta vez como productor general.



“Con el metraje queremos que mujeres que piensan que no fueron violentadas, se den cuenta de que sí, de que no es normal que el esposo las golpee o les diga malas palabras”, expone Pabón.



Pese a las dificultades por las que han tenido que pasar, director y productor esperan no solamente terminar el documental y poder estrenarlo en mayo en el auditorio de la Tadeo en Bogotá, sino que aspiran a rodar una segunda parte con mujeres de México, Venezuela, Guatemala y Ecuador.



Quienes quieran vincularse con esta iniciativa audiovisual, pueden escribir a fapabon@gmail.com o llamar al 320 833-6643.



