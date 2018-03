‘Francisco’, el detrás de cámaras de la visita papal

Franklin Urbina era el controlador aéreo que estaba en la torre de control del aeropuerto El Dorado el día que el papa Francisco llegó al país. Cuenta que ese 6 de septiembre cumplió su turno bien despierto, pero sin haber conciliado el sueño la noche anterior. “No dormí de la emoción”, dice.



Por su parte, Juventino Muhammad Sadiq, experto en islam y líder musulmán en Colombia, se pregunta por la simpatía que genera el papa Francisco: “Su vida es muy coloquial. Él se sienta con el recién llegado como si lo conociera. Los latinoamericanos somos así, nos acercamos al otro, eso hace parte del mensaje divino: somos iguales y podemos compartir con amor, con amistad en esta tierra”.

Urbina y Muhammad son dos de las personas que aparecen en el documental ‘Francisco’, una recopilación que se hizo detrás de cámaras mientras RTVC hacía la transmisión de la visita del pontífice al país, entre el 6 y el 10 de septiembre de 2017. El documental se emitirá este miércoles por el por Canal Trece; el primero de abril, por Canal Institucional y de nuevo por el Trece.



Bajo la dirección de Fabián Moreno, ‘Francisco’ va no solo tras el Papa sino también de la gente que lo aclamaba, hecho que para Moreno tuvo un gran impacto “por su gran convocatoria. Yo era uno de los más escépticos con su visita; soy creyente, pero no católico practicante. La verdad, para mí no era muy importante que viniera, pero igual me sorprendió ver lo que es esa marca llamada Francisco”, dice.



La transmisión de la visita del Papa tuvo más de 300 personas trabajando, provenientes de distintas partes de la industria de la televisión tanto pública como privada. Fueron 13 horas diarias de emisión ininterrumpidas con señal multidestino.



Esta transmisión logró en el pasado India Catalina de Televisión el premio a mejor programa de interés público. El final de la celebración del galardón será este documental, en el que hablan muchas personas de distintos escenarios y pensamientos.

Video Visita del papa Francisco a Colombia 2017

Moreno cuenta que en los recorridos por las ciudades que visitó el Papa (Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena) se identificaron “cerca de 120 personas, de las cuales 38 aparecen en el documental. Van desde el vicepresidente Óscar Naranjo, personas que trabajaron en la visita y gente del común que asistió a los actos hasta expertos como el crítico de televisión Ómar Rincón y el director de cine Lisandro Duque”.



Por supuesto, algunos de los hechos que fueron anecdóticos durante la visita del pontífice y se presentaron se repetirán, como la niña Isabella Cortés, de 7 años, que le regaló una chocolatina al argentino. “Pensé que era una persona importante y no más, pero es especial”, dijo la niña.



Hay otros entrevistados, como el infante de Marina Edwin Restrepo, quien formó parte de una de las comitivas. Hace 13 años, Restrepo perdió la pierna izquierda, la mano derecha y la visión al caer en un campo minado en Montes de María.



“Cuando el papa llega a nuestro lado, le doy la mano. Le digo: ‘Mire, ellos son mis compañeros heridos en combate, hemos luchado por la paz de Colombia’. Entonces le muestro a los policías, los soldados, los infantes de marina. Cuando se va a ir, le regalo mi gorra –me cuentan que él la dobló y se la metió entre la sotana–, y me dice que no me olvidará”, recuerda Restrepo.



También, está la opinión del crítico Ómar Rincón: “Estaban los medios de izquierda, de derecha, de centro, diciendo: ‘Tenemos una nueva onda, el Papa nos lo dijo, estamos en el país de la paz, estamos construyendo futuro’. Eso duró dos días, luego la Iglesia católica no ha hecho nada, se perdió ese momento emocional”.



Moreno agrega que los analistas del ‘marketing’ y el lenguaje describen al papa como un ‘rock star’. “Eso fue lo que me sorprendió, que una persona convoque tanto con unos mensajes que, a la larga, son de sentido común”.

Dónde y cuándo

‘Francisco’. Jueves Santo y primero de abril, 8 p. m., por el Canal Trece. Primero de abril, 8:30 p. m., Canal Institucional.



