En la intimidad del taller de Miguel Ángel

La pasión de Miguel Ángel por entender el cuerpo humano fue tal que logró que los encargados de la basílica florentina del Santo Spirito, en Italia, le permitiera ingresar para investigar los cadáveres y aprender sobre su anatomía.

Hasta este histórico templo se desplazó el equipo de producción del documental Miguel Ángel: amor y muerte, que se podrá ver, entre este viernes y el domingo, en varias salas de cine del país.



Para los amantes del Renacimiento, este trabajo fílmico es un viaje al corazón de este rico período artístico, cuando Florencia vivía su mayor esplendor, al ser uno de los epicentros geopolíticos del momento.



Cuentan los estudiosos que en agradecimiento a los regentes de la basílica del Santo Spirito, Miguel Ángel les esculpió en madera uno de los crucifijos más admirados en el mundo del arte por su perfección anatómica.



“Creo que inicialmente, Miguel Ángel quería entender cómo funciona el cuerpo humano, y para eso tenía que averiguar qué hay debajo. Quería entender cómo se generan los volúmenes y movimientos de expresión. Y quería entenderlo porque era un artista muy expresivo”, anota en el documental Peter Abrahams, profesor de la Clínica de Anatomía del Warwick Medical School (Inglaterra). El experto anota que, de hecho, tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci diseccionaron el cuerpo humano —fascinados por su perfección— 50 años antes que cualquier científico lo hiciera de manera seria, sobrepasando lo meramente estético. Prueba de ello es su famosa escultura El David.



Este es uno de los datos curiosos que revela el documental, que traslada al espectador a lugares protagónicos de Roma, para descubrirle detalles maravillosos sobre obras icónicas de Miguel Ángel como La Piedad y la capilla Sixtina.



“La Piedad (1498-99) es toda una proeza de habilidad, diseño y empatía emocional. Y es también bastante probable que la intención de Miguel Ángel, que por entonces tendría unos 25 años, fuera usarla para hacerse publicidad. Es la única obra que firmó”, cuenta a su turno Martin Gayford, crítico de arte y escritor.



Además de ir en persona hasta la población de Carrara a escoger sus bloques de mármol, Miguel Ángel también tenía otras manías: no le gustaba que ningún asistente lo ayudara y cerraba toda el área con una gran carpa para que nadie viera lo que él trabajaba.



Su genialidad le permitió no solo esculpir y pintar, sino que construyó edificios, escribió poemas y diseñó fortificaciones militares de la época.



Y, a diferencia de otros artistas relevantes que solo alcanzaron la fama tras su muerte, Miguel Ángel no solo es considerado hoy uno de los artistas más importantes del mundo, sino que en su momento fue admirado y llegó a amasar una gran fortuna.



Fue impulsado, en parte, por la sombra protectora de los Médici, la familia más poderosa del momento en Florencia. Incluso uno de sus patriarcas, Lorenzo el Magnífico, además de su astucia política, fue un enamorado por el arte.

