‘I am not your Negro’: infierno de una raza

“La historia de los negros en América es la de todo un continente. Y no es una historia bonita”.

James Baldwin



Hora y media en la gran pantalla ratifica una realidad inocultable: el racismo jamás se ha acabado en Estados Unidos. En ese lapso, el realizador Raoul Peck reimaginó –y contrastó con hechos actuales– las palabras que el activista y escritor James Baldwin consignó, en 1979, en lo que sería un libro sobre los negros en su país.

“Empecé a leer a James Baldwin cuando tenía 15 años, en busca de explicaciones racionales a las contradicciones que me iba encontrando en mi ya vida de nómada, que me había llevado desde Haití hasta el Congo y después a Francia, Alemania y Estados Unidos. Junto a Aimé Césaire, Jacques Stephen Alexis, Richard Wright, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier, Baldwin fue de los pocos autores que podría llamar ‘de los míos’. Contaban historias que describían y definían estructuras y relaciones humanas que encajaban con lo que yo veía a mi alrededor”, explica Peck, director del documental I am not your Negro (No soy tu negro), que se estrena este jueves en las salas de cine.

Fueron solamente 30 páginas las que Baldwin escribió a mediados de 1979. Eran las luchas, las contradicciones, el dolor, la muerte y las injusticias contra los de su raza, contados a través de las vidas y asesinatos de Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King, tres figuras claves en la emancipación afroamericana en los anales del racismo en el país del norte, y también tres buenos amigos del autor neoyorquino, quien interrumpió su libro por voluntad propia cuando, incluso, ya tenía un título: Remember this House.



“Para llevar este proyecto al cine se necesitaban mucha paciencia, tiempo y arriesgarse. Y en los comienzos era casi imposible convencer a inversionistas sobre la película. Después de mucho tiempo investigando, escribiendo y montando, en ese orden, llega la época en la cual lo que necesitas, por encima de todo, es una cosa: confianza”, agrega Peck, parte de cuya filmografía la ha dedicado a íconos de la lucha racial y a activistas de los derechos humanos, como Patrice Lumumba, en el Congo, quien fuera su inspiración para producir una ficción (en el 2000) y un documental (una década antes).



I am not your Negro tuvo un largo y exitoso camino por festivales y premiaciones en el 2017: desde una nominación al Óscar en su categoría, pasando por el premio del Público en la sección Panorama Documental de la Berlinale, hasta candidaturas en los Bafta del cine británico y los Independent Spirit. También formó parte de la sección Gemas, del Festival de Cine de Cartagena.



Al país llega en un momento histórico candente, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, supuestamente, tachó de “agujeros de mierda” a Haití, El Salvador y algunos países africanos.



“Este retrato de James Baldwin usa las palabras del autor como un puente entre la lucha por los derechos civiles del pasado y nuestro presente de racismo incendiario. Esta película es inolvidable e imprescindible”, señaló en su crítica Peter Travers, de Rolling Stone.



El trabajo juicioso del director Raoul Peck (Puerto Príncipe, Haití, 1953) y la edición alucinante de Alexandra Strauss logran que I am not your Negro tenga un balance entre la rabia y la crudeza de sus imágenes y la emotiva y profunda lectura que hace del texto el actor Samuel L. Jackson. Y su mayor virtud es que captura la profundidad narrativa de Baldwin, el sentimiento de dolor y la crítica que este autor plasmó en su inacabada obra literaria.



SOFÍA GÓMEZ G*

* Entrevista cedida por Babilla Cine

EL TIEMPO

@s0f1c1ta