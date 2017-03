Documental revela el drama de los inmigrantes ilegales en Italia

Desde 1993, Gianfranco Rosi ha enfocado su cámara en distintas realidades: una fábrica de motocicletas clásicas en su natal Italia (‘Sacro GRA’, 2013); el crudo relato de un sicario del cartel de Juárez (Sicario, Room 164, del 2010), y el drama de miles de inmigrantes ilegales, en su mayoría sirios y africanos, que llegan a las costas de Lampedusa (Italia), que es el insumo de su más reciente producción.



‘Fuego en el mar’ (‘Fuocoammare’), como se titula, retrata la pasividad de una isla de pescadores enclavada en el Mediterráneo, cuya vida se ha tornado dramática en los últimos 20 años con la llegada a sus costas de embarcaciones repletas de migrantes. A través de Samuel, un chico que no quiere seguir la tradición de sus mayores, Rosi contrasta a los pobladores con los desplazados.



El director respondió algunas preguntas, a propósito del estreno en el país de ‘Fuego en el mar’.



¿Por qué eligió contar el drama de migración que se vive en Lampedusa?



El documental no es sobre Lampedusa, estrictamente hablando. Es una película sobre migrantes, sobre los reencuentros. El gran reto era encontrar otro punto de vista.



Para conseguir imágenes diferentes a las que vemos en TV, necesitaba entender la isla, los personajes (…) En la película, Lampedusa puede parecer deshabitada. Todo se muestra a través de un niño, un médico y un DJ de radio local.



El documental tiene un lenguaje formal y un trabajo exigente en fotografía.



El fin de mi película no es informar. No carecemos de datos, sino que estos atropellan nuestra percepción y nuestras emociones frente a la realidad. Mi desafío era crear para el cine un espacio lo más amplio posible para que el público pueda interpretar las imágenes y no solo observarlas.



Esto se parece a la diferencia entre un poema y un ensayo: las 20 palabras de un poema, con los blancos, el silencio y los márgenes de interpretación que contiene, pueden decir sobre eso mucho más que las 20.000 de un ensayo.



No estoy interesado en ese tipo de documentales al estilo de Michael Moore, que son una sucesión de quejas y explicaciones montadas una tras otra.



En el filme, migrantes y habitantes de la isla jamás se cruzan. ¿Por qué?



Así es como ocurre. Las condiciones de desembarco cambiaron después de la tragedia del 3 de octubre de 2013 (en la que se ahogaron 366 personas en las costas de la isla).



La frontera se desplazó de las costas hacia altamar. Aparte del doctor y los guardias, nadie más entra en contacto con estas personas. Lo que sucede es una muestra de lo que pasa en toda Europa, donde se expresan miedos y sentimientos negativos hacia los migrantes, que son como sombras a quienes no se les habla.

