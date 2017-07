‘Doctor Who’ sigue rompiendo su zona de confort / Navegantes del Cable

Jodie Whittaker, la actriz inglesa recordada por su trabajo en el drama judicial Broadchurch, será la primera mujer en encarnar el papel protagónico, reemplazando a Peter Capaldi y rompiendo el poder masculino de Doctor Who, una de las series de ciencia ficción de la televisión británica.

Aunque Capaldi se convirtió en uno de los artífices de una nueva energía para esta producción considerada de culto, para nadie es un secreto que de vez en cuando las producciones más sólidas necesitan giros radicales o novedosos para sentir que siguen vivas, a pesar de que tengan un sello de experiencia con innumerables episodios en pantalla.



Ya ocurrió con Los Simpson, que, a pesar de no perder su chispa esencial, sí ha experimentado un cambio en su ritmo y en ese grado de devoción por parte de sus seguidores, que en algunos casos ya no siguen esta serie animada con la misma vehemencia.



Visto así, tener la sartén por el mango y creer que nada va a pasar es peligroso, pero los creadores de Doctor Who han apostado al arriesgado rompimiento de su zona de confort, con una actriz interesante, de buen desempeño y con la presencia necesaria para tomar el puesto del famoso viajero dimensional.



A ellos les ha funcionado mutar en nuevas pieles y no les han dado miedo las críticas iniciales cada vez que han dado paso a esos cambios sustanciales. La verdad, Doctor Who ha sabido reinventarse.



Obviamente, los puristas –que son muy pocos en realidad– no han estado tan cómodos con el cambio de protagonista, pero lo cierto es que llega en el mejor momento de una producción que sabe que tiene que sorprender y que también reconoce que en su último ciclo ha tenido pequeños momentos de fatiga creativa.

¿Quién es ella?

Jodie Whittaker viene del teatro; sin embargo, el público la recuerda por la película con elementos de comedia y ciencia ficción Attack the Block.



Así mismo, hizo parte de la series Black Mirror, Wired y Marchlands, entre otras.



“Jodie es graciosa, inspiradora, es una brillante fuerza de la naturaleza”, fue uno de los comentarios del nuevo guionista de Doctor Who, Chris Chibnall, al periódico The Guardian.



Chibnall conoce perfectamente el potencial de la nueva protagonista, ya que compartió su labor también en Broadchurch.



“Cualquiera que haya visto el trabajo de Jodie Whittaker sabrá que es una actriz maravillosa, de gran individualidad y encanto (...) Tiene, sobre todo, un gran corazón para interpretar el papel. Ella va a ser una doctora fantástica”, agrego Peter Capaldi.



Buena suerte para Whittaker, que será la señora Who número 13.



Andrés Hoyos Vargas

Redactor de EL TIEMPO