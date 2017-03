Disney retira 'La Bella y la Bestia' de Malasia

21 de marzo 2017 , 05:22 a.m.

Walt Disney retiró temporalmente de los cines de Malasia la cinta 'La Bella y la Bestia' de los teatros en Malasia en lugar de eliminar escenas que involucran a un personaje gay para aplacar a las autoridades locales.



Golden Screen Cinemas, la cadena de cine mas grande de Malasia, dijo el lunes que pospuso las presentaciones de 'La Bella y la Bestia' a petición del estudio. Golden Screen ofrecerá reembolsos a los clientes que compraron entradas anticipadas a las proyecciones y un evento relacionado, dijo la compañía en su sitio web.

La Junta de Censura de Películas de Malasia aprobó 'La Bella y la Bestia' en una calificación de P13 después de solicitar recortes de aproximadamente 4,5 minutos de la subtrama por un "momento gay", dijo en un mensaje de texto Abdul Halim Abdul Hamid, presidente de la junta.



Una calificación P13 requiere que los menores de 13 años de edad estén acompañados por un tutor.



Los cines pueden proyectar la película en cualquier momento después de las eliminaciones, dijo. "La película no ha sido ni sera eliminada para Malasia", dijo Disney en un comunicado por correo electrónico.



'La Bella y la Bestia', una nueva versión del musical animado de 1991, incluye lo que el director Bill Condon llamo un "momento exclusivamente gay" en una entrevista a principios de este mes con Attitude Magazine.



El personaje LeFou, el compañero del malvado Gaston, hace referencias a su afecto por Gaston en la película y luego baila con un hombre en un baile.



Malasia tiene leyes contra la homosexualidad. Sin embargo, el país no está entre los 20 mercados mas grandes de cine del mundo, de acuerdo con la Motion Picture Association of America.



Rusia a principios de este mes aprobó el estreno de "La Bella y la Bestia" con una clasificación que limita a los espectadores a los 16 anos de edad y mayores. Variety informó anteriormente sobre la decisión.



Bloomberg