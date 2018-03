'Matar a Jesús': la delgada línea entre ser víctima y victimario

“Lo más duro para mí fue la escritura del guion. Fueron diez años. Es que empezaba y no podía seguir. Retomaba, mandaba todo para la mierda, y luego volvía”.

La catarsis personal de Laura Mora se titula Matar a Jesús. La génesis de su segundo largometraje es el asesinato de su padre en Medellín, en el 2002, cuando ella tenía 22 años.



La producción se encuentra en cartelera en el país, luego de un exitoso trasegar por varios festivales, siendo Cartagena su más reciente parada y en donde recibió el premio del público.



Matar a Jesús es un relato contemplativo, no lento. Sus protagonistas, Natasha Jaramillo y Giovanny Rodríguez, son dos jóvenes paisas sin formación actoral formal, que se apropian de la dureza de sus roles en una Medellín convulsionada por la violencia: Paula y Jesús son víctima y victimario, no siempre en ese orden.



Paula (Jaramillo) estudia en la Universidad de Antioquia, donde su padre es docente. Una tarde, es asesinado enfrente de su hija, cuando regresan a la casa. Ella identifica al sicario, un joven llamado Jesús (Rodríguez), a quien ve en una fiesta, dos meses más tarde.



Como respuesta a un instinto básico de venganza, busca un acercamiento. Detener la espiral de violencia está en sus manos: la decisión dependerá de si el dolor y la rabia superan su postura ética.



“El debate que más me preocupaba era qué pasa cuando vos te encontrás con la posibilidad de venganza cuando un Estado es inoperante”, cuenta Mora, quien, además de la tragedia por su padre, evidencia la inoperancia judicial, la corrupción policial y la falta de oportunidades en su natal Medellín.



Después de encontrar la financiación y terminar el guion, el mayor reto para la también directora de la serie Escobar, el patrón del mal (al lado de Carlos Moreno) fue hallar a sus protagonistas. “Probamos mucho, pero ellos aparecieron cuando no los estaba buscando. Andaban por las calles”, cuenta.

Diamantes en bruto

Para Mora, cuya ópera prima Antes del fuego se estrenó en el 2015, el hallazgo de los actores de Matar a Jesús fue como una revelación.



“Natasha estudia Artes Plásticas, así que cero de actuación. Ella me advirtió : ‘Yo hago tu película, porque me parezco mucho a vos y porque esta historia tiene que ser contada. Si yo sirvo para eso, pues lo hago’. Pero no le gusta la atención”, cuenta la directora.



En el caso de Rodríguez (Jesús), él llegó a la filmación con incredulidad, recordó Mora: “Me pareció muy astuto, porque cuando mi amiga se le acercó en el parque Bolívar, él se azaró y se cambió hasta el nombre (...). Ya cuando charlamos, y supe que se llamaba Giovanny y no Steven, como dijo en principio, me soltó una pregunta que me dejó mal: ‘¿Usted no se mama a veces de la vida?’. Cómo un pelado de 20 años anda diciendo eso”, cuenta.



Lejos de querer hacer una historia con moraleja o una más en el tono de la violencia urbana local, Mora revela parte de su vida personal en un relato fílmico que deja a la audiencia pensando acerca de la delgada línea que hay que cruzar para convertirse en asesino.

Dónde y cuándo

En su segunda semana en cartelera, ‘Matar a Jesús’ se exhibe en salas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales, Armenia, Envigado, Bucaramanga y Villavicencio.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

En Twitter: @s0f1c1ta