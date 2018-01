Otra mujer que lleva lejos al director Sebastián Lelio

‘Una mujer fantástica’ no ha pasado desapercibida. En cuanto festival y gala de premios ha participado, esta película del director Sebastián Lelio ha recibido ovaciones, galardones y buenos comentarios: Oso de Plata en la Berlinale 2017 al mejor guion, tres premios Fénix del cine iberoamericano, una nominación a los Globos de Oro (que se entregan este domingo) y está entre los nueve preseleccionados a filme en lengua extranjera en los Óscar.

Las mujeres le han dejado mucho a este realizador chileno, quien con una sensibilidad única ha conseguido retratarlas en la gran pantalla. Después de ‘Gloria’ (de la que él mismo está dirigiendo una nueva versión en Hollywood con Julianne Moore), revela la historia de Marina Vidal (estupendamente interpretada por Daniela Vega), una transexual que pierde a su gran amor, Orlando, además de recibir el rechazo de la familia de su pareja.



El diario ‘El Mercurio’ conversó con Lelio (Santiago de Chile, 1974) hace algún tiempo, recién se estrenó 'Una mujer fantástica' en las salas de cine del país del sur.



Lelio cuenta que antes de escribir ‘Una mujer fantástica’ y definir a los personajes de la cinta, lo primero que tuvo en mente –junto al guionista Gonzalo Maza– fue la anécdota que determina el relato. “¿Qué pasa si alguien muere en tus brazos y tus brazos son los peores brazos en los que esa persona podría morir?”, pensaron ambos autores.



Con esa idea comenzaron a explorar distintos tipos de personajes: una mujer mayor, una mujer joven, una mujer de clase media.



“Nada era suficiente, hasta que de pronto apareció la idea de que fuera una mujer transexual”, recuerda el cineasta. Así surgió la historia de la elogiada cinta.



“Conocimos algunas mujeres transexuales y empezamos a entender cómo eran, cómo se veían. Nos quitamos un montón de prejuicios por ignorancia. Una sensación muy fuerte desde el comienzo fue que haría esto solo con una actriz transexual”, declara Lelio.



En la investigación conoció a Daniela Vega –quien los asesoró en el guion– y luego le ofreció el personaje.



‘Una mujer fantástica’ narra, con una mezcla de géneros cinematográficos y una cuidada apuesta estilística, la vida de Marina (Daniela Vega). En su recorrido hay dramatismo, violencia y humanidad.



¿Se tuvo que conectar con otra sensibilidad para lograr ese reflejo humano de la transexualidad?



“Es una película sobre seres humanos, entonces la etiqueta de la transexualidad es también una trampa y había que pasar ese rompeolas. La cinta invita a hacer un viaje de dejar de ver la etiqueta y ver a una persona; incluso, llegar a estar de su lado, empatizar con ella y querer que prevalezca. Es una invitación a explorar los límites de nuestra propia empatía. Estas distintas formas de habitar se han instalado con mucha fuerza en el último tiempo y han venido a enseñarnos que el amor no puede ser etiquetado”.



“ ‘Una mujer fantástica’ toca todos esos temas, pero es primero un espectáculo que tiene música y esplendor estético. Luego de eso posiblemente haya una conversación, pero el público va al cine, no a una clase de moral. La película no pretende dar una respuesta”.



¿Eso lo motivó a mezclar géneros como el drama, el musical y el ‘thriller’ en un mismo proyecto?



“El juego es tomar a un personaje que la sociedad rechaza y ponerlo al centro de una película casi chic. En vez de iluminarla con la luz cruda del realismo social, la iluminamos con la luz de un cine que no le teme al placer estético. Eso es una audacia, una provocación. El personaje es transgénero en cuanto a su identidad sexual, pero la película también lo es en cuanto a su identidad cinematográfica”.

El salto a Hollywood

En abril próximo, Lelio estrenará en Estados Unidos su primera película en habla inglesa: ‘Disobedience’, protagonizada por Rachel Weisz (‘El jardinero fiel’) y Rachel McAdams (‘En primera plana’).



El filme, que se encuentra en etapa de posproducción, está basado en la novela homónima y narra una relación amorosa entre ambas protagonistas.



El director cuenta que aceptó la propuesta porque le interesó la novela en la que está basada y el desafío de trabajar con actrices tan poderosas.



Sobre si fue muy distinta la experiencia de dirigir a figuras que vienen de otra industria, responde: “Hay similitudes y diferencias, pero hacer una película es igual de desafiante, difícil y hermoso aquí y en la quebrada del ají. Es una especie de milagro siempre”.



“Cuando se proyectó por primera vez en la Berlinale –hablando de ‘Una mujer fantástica’–, la sala estaba supersilenciosa y sentí que iba a ser un desastre. Yo estaba esperando división, pero terminó y el aplauso fue cariñoso. Lo que más me ha sorprendido es que ha despertado una especie de nuevo amor”, agrega.

Los Globos de Oro: este domingo por televisión

La ceremonia de entrega de la edición 75 de los Globos de Oro a lo mejor del cine y la televisión, galardones organizados por la Asociación de Prensa Extranjera, se emitirá a partir de las 7 p. m., por el canal de TV paga TNT (la transmisión desde la alfombra roja empezará una hora antes).



En la gala, en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, que presentará Seth Meyers, se darán a conocer los ganadores en las 25 categorías. En cine, la película favorita para triunfar es ‘La forma del agua’ (‘The Shape of Water’), del realizador mexicano Guillermo del Toro, con siete postulaciones. En TV, la serie ‘Big Little Lies’, de HBO, encabeza las nominaciones al aspirar a seis globos.



CRISTOPHER AHUMADA L.

El Mercurio (Chile) - GDA