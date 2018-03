‘El proyecto Florida’, una imperdible joyita del cine independiente

Sean Baker es un cineasta independiente. A los 46 años ha hecho una carrera al margen de la industria y su calidad fue recompensada hace tres años, cuando su filme ‘Tangerine’ (sobre la amistad de dos mujeres transgénero y su dura realidad) ganó Sundance. Filmado con tres iPhones, ‘Tangerine’ hizo historia al ser la primera vez que dos actrices transgénero, Kitana Rodríguez y Mya Taylor, jugaban en la campaña del Óscar apoyadas por un productor.

Aunque ninguna de las dos fue nominada, el recuerdo sirve para subrayar el intento de Baker de mover las barreras de los temas tabú para la Academia. Ahora vuelve a los temas invisibilizados en Hollywood y se fija en los ‘dejados de lado’ por el sueño americano en ‘El proyecto Florida’: una hermosa fábula, contada desde el punto de vista de unos niños, sobre la pobreza ‘disfrazada’ que sufren muchas familias tras la crisis ‘subprime’. Personas que con lo justo viven arrendando piezas de moteles y, en este caso, en el patio trasero de Disney.



En ese microcosmos tan bien recreado por Baker y su equipo, la cámara se fija en la pequeña Moonee (Brooklynn Prince) mientras deambula con sus amiguitos por estacionamientos, y también en su madre, una joven agresiva (la estrella de Instagram Bria Vinaite). Ambas, a regañadientes, están de alguna manera bajo la protección del gerente del motel donde viven, interpretado por un impecable Willem Dafoe.



¿Cómo fue trabajar con niños actores?



Siempre supe que se iba a tratar de una historia en torno de niños. Y como el ‘casting’ hace que tu película funcione o no, nos tomamos el tiempo necesario para encontrar al grupo perfecto. Por supuesto, el personaje de Moonee era muy importante y encontrar a Brooklynn fue un sueño hecho realidad. Estaba muy enfocado en encontrar la Moonee perfecta y les decía a mis productores que íbamos a tener que postergar si no dábamos con la persona indicada, así que cuando la encontramos fue un gran alivio. Es increíble. Se puede ver en la película, es como Mickey Rooney o Jodie Foster; ella nació para esto.



***



Sean Baker también comenta las denuncias de abusos contra menores en Hollywood: “Es muy triste, particularmente en esta industria, considerada liberal y enfocada en hacer del mundo un lugar mejor. Ver esto es muy desalentador”. Lo que no le produjo desazón, pese a lo complicado que resultó, fue encontrar y luego trabajar con la estrella de Instagram Bria Vinaite, quien no era actriz. “Internet ha cambiado la forma de trabajar en cine y de hallar talentos –comenta el director neoyorquino–. Yo lo hice un poco con mi película anterior, ‘Tangerine’, en la que, para algunos roles secundarios, hicimos el ‘casting’ por Vine y YouTube. Esta vez iba con una mente abierta, pero no nos metimos a Instagram buscándola. De hecho, la encontramos por casualidad. Vi potencial en ella, no te puedo decir exactamente qué, pero su persona y su energía me cautivaron. Me hizo reír y eso es algo que buscaba para el personaje de Haylle. Era una apuesta 100 por ciento en verde, porque nunca había actuado. Mi ‘coach’ de actuación trabajó con ella muy de cerca; no solo en preproducción, sino todos los días, para que llegara a ese punto en que pudiese sostenerse con Willem Dafoe al lado. Estoy muy orgulloso de su proceso, porque de verdad se lo tomó en serio. Estaba muy motivada y se dio el tiempo de aprender”.

El nuevo-nuevo Hollywood

Sean Baker ha sido mencionado entre los directores que están mostrando una nueva cara de Hollywood. Al lado de realizadores como los hermanos Safdie (Benny y Josh), quienes brindaron el año pasado la potente ‘Good Time’, que compitió en Cannes por la Palma de Oro; y Jordan Peele, el director nominado al Óscar este año por su fantástica ‘Huye’, Baker es miembro ilustre de un club de cineastas jóvenes de mirada crítica.



“Mencionas a los hermanos Safdie y a Jordan Peele y el solo hecho de estar nombrado en su compañía es un honor para mí –celebra–. Creo que están haciendo un trabajo excelente. Lo de Peele es muy interesante: el rol social que juega, porque en ‘Huye’ entrega una pieza de cine muy entretenida, en forma de comedia de horror, pero al mismo tiempo habla de las relaciones raciales. Eso es muy inteligente. Me recuerda a la nueva ola de Hollywood en los 60 y principios de los 70, en la que había críticas sociales, y pienso que estamos todos muy influenciados por (directores como) Robert Altman (‘MASH’) y Hal Ashby (‘Desde el jardín’). Y esa etapa marcó un cambio, porque usaba este gran medio del cine para tener un impacto social y algo de eso veo en los 80 y 90, pero creo que va a volver ahora. Existe la necesidad, especialmente en nuestros tiempos, políticamente turbulentos”.



‘El proyecto Florida’ tal vez sea la película más masiva de este artista, que trabaja más por convicción que por grandes ganancias. “Una de las batallas del cineasta independiente es que nunca sabe si va a hacer otra película –dice–. El futuro siempre da miedo, porque no sabes si la próxima vez conseguirás financiación, así que el hecho de que esta película esté logrando acaparar la atención me ha abierto puertas. Me reconforta saber que al menos voy a poder pagar mi arriendo por unos años. Estas películas no te hacen rico, son independientes: solo se trata de poder seguir con tu arte. Y he llegado a un punto en el que puedo estar seguro de que seguiré haciéndolo al menos por un par de películas más”.



Leí que solo tiene que mantener a sus chihuahuas...



Bueno, somos mi novia, mis chihuahuas y yo. Lo maravilloso de mi pareja, Samantha Quan, es que trabajamos juntos. Ella era la ‘coach’ de actuación en la película (...) Tengo una buena vida. No necesito una gran casa ni un auto lujoso. Tengo una linda vida con mi novia: podemos subir cerros, hacer ejercicios, divertirnos, ver películas, viajar...



Hay personas que piensan que es un sacrificio, porque creen que todos anhelamos ser multimillonarios, en especial en Estados Unidos, donde lamentablemente veneramos a los ricos. Por eso Trump está de presidente. Por supuesto que es agradable vivir cómodo, pero soy feliz de poder hacer mi arte y que me paguen por ello. Eso es una bendición en un mundo donde hay tanta gente que sufre y enfrenta adversidades cada día. Siento que no he hecho ningún sacrificio. Me siento tremendamente afortunado y privilegiado.



***



De hecho, este cineasta de los detalles, de lo cotidiano, de lo invisible a los ojos del Hollywood más oficial, y que siempre va a un paso más allá, cree que el cine puede servir en términos sociales: “Con los años, el cine me ha abierto los ojos, me ha educado. Y mis películas son una respuesta sencilla a lo que me gustaría ver más. Creo que el cine es una herramienta tan potente que, si tenemos más empatía hacia nuestros personajes, más sensibilidad en nuestro trabajo, puede cambiar el mundo. Y si puedo hacer mi pequeño aporte a través de este arte, entonces creo que he hecho lo correcto con mi vida”.



ERNESTO GARRATT VIÑES

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ernestogarratt