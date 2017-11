Retrato de Jaques Cousteau, el primer ecologista global

Antes de Greenpeace ya existía Jaques Cousteau.



Este oficial naval francés no solo fue un pionero en la defensa del medioambiente, en los estudios sobre la vida marina, la biodiversidad y en la lucha para que la Antártida fuese declarada lugar de ciencia y paz. También, junto con Émile Gagnan, inventó los reguladores que se utilizan aún en el buceo e hizo valiosos aportes a la medicina marina.

Para quienes fueron telespectadores de su vida en el mar y las generaciones que no lo conocen, se acaba de estrenar la cinta ‘La odisea’, que retrata el empeño de este explorador e investigador por crear conciencia sobre la fragilidad de los océanos. En una entrevista, cedida por Cine Colombia, el director de la película, Jérôme Salle, habla de este filme.



¿Antes de tener la idea de dedicarle una película, qué le evocaba el nombre de Jaques Cousteau?



Me devuelve a la infancia... Crecí en el sur de Francia, mis padres tenían un velero y navegábamos en los lugares donde Cousteau se sumergía primero, entre Embiez, Porquerolles, estas islas de Var. También recuerdo sus documentales en televisión. Desde el principio, este personaje y su trabajo estaban relacionados con mi propia vida...



¿Cuál es el origen del proyecto?



Todo comenzó con uno de mis hijos. Estaba hablando de Cousteau en casa y me di cuenta de que mi hijo no sabía de quién estaba hablando. ¡Él no conocía nada, ni las películas, ni el Calypso (el barco insignia del Cousteau explorador) ni las gorras rojas de la tripulación! Era increíble porque para la gente de mi generación, el comandante Cousteau era como Jesucristo, uno de los hombres más famosos del mundo... Me di cuenta de que estaba cayendo en el olvido para los menores de 20 o 30 años. Comencé a mirar lo que se había escrito de él en internet, en libros, revisé documentales. Me di cuenta de que más allá de la película de Wes Anderson ‘Vida acuática’, ninguna cinta había abordado este destino excepcional...



¿Fue difícil elegir un eje para la historia?



Honestamente, me llevó varios años antes de obtener un guion que me convenciera. Con Laurent Turner, coguionista, leímos todo lo que se escribió sobre este hombre y luego nos encontramos con aquellos que lo conocieron... Primero hicimos un gran trabajo periodístico. Y luego nos pusimos a trabajar sobre la escritura. Creo que fue un buen guion, al menos nos gustaba, pero me sentía frustrado. La sensación de que era demasiado clásico, biográfico. Fue sin duda el encuentro con los actores lo que desbloqueó las cosas. Pierre Niney, con quien quería trabajar, me reforzó la idea de darle más espacio al personaje de Philip-pe Cousteau, uno de los hijos del comandante. En este punto, la barrera entre él y su padre me pareció evidente para construir la historia.



‘La odisea’ ofrece el retrato de un hombre, con sus dudas, sus fallas, sus contradicciones...



Él es alguien que resume el siglo XX, en la relación del hombre con su entorno. En los años 40 cazó bajo el agua sin límite, gracias al regulador que había inventado con un ingeniero de Air Liquide, Émile Gagnan. Luego, en los años 50, colaboró con los petroleros recolectando muestras para encontrar las ubicaciones de lo que serían las perforaciones futuras. Pero tenemos que volver al contexto. En aquella época, el hombre se sentía todopoderoso y la naturaleza debía ser domesticada, sus recursos eran explotados de manera inconsciente. Pensábamos que el planeta nunca estaría en peligro. Cousteau fue el primero en darse cuenta de este error. Fue entonces cuando se convirtió en el primero de los ecologistas. Pero él nunca trató de ocultar sus errores pasados. Muchos lo empujaron a reeditar ‘El mundo del silencio’, por ejemplo, para eliminar escenas impactantes como la masacre de tiburones. Él se negó porque pensó que la película debería permanecer como un testimonio de los errores cometidos por el hombre en ese momento, incluido él.



¿Cree que gracias a esta película Cousteau será conocido en el mundo?



¡Pero Cousteau ya es famoso en todo el mundo! ¡Y desde hace mucho tiempo! No se necesitaba esta película. Lo que sí es cierto es que los más jóvenes lo conocen menos que sus padres y abuelos. La película permitirá, por lo tanto, descubrirlo mejor a una nueva generación.



Hablemos de tus actores, empezando por Lambert Wilson...



Me encantó trabajar con Lambert, además de que no es imposible que lo repitamos pronto. Es un actor que tiene todo lo que amo de muchos anglosajones: una mezcla de talento, humildad, respeto por el equipo.



Hizo un trabajo físico exigente para parecerse al original...



Lo vi sufrir todo el tiempo mientras filmaba: no comer nada; casi nada de beber, dieta draconiana, y termina teniendo solo piel en los huesos. Lambert tenía hambre constantemente, pero fue el precio con el que se convirtió en Cousteau.



Y el personaje de Simone, la primera esposa de Cousteau, Audrey Tautou lo encarna de manera tremenda...



El personaje de Simone es un personaje esencial en la historia. Yo creo que Audrey, que es una actriz grande e inteligente, lo entendió de inmediato. Ella también me dijo desde nuestra primera reunión que se sentía muy cercana a Simone. Y es verdad que tienen puntos reales en común. Primero, son las dos muy francesas con un cierto espíritu independiente, un poco rebelde; a veces fuerte con la boca, pero básicamente muy modesta. Otro punto en común: su capacidad de encontrar su lugar en un mundo muy masculino. Había pocas mujeres en nuestro equipo, y Audrey se integró perfectamente, encontrando su lugar en mesas de diez chicos. Finalmente, debes saber que Audrey, al igual que Simone, es una enamorada del mar, una verdadera marinera.



¿Después de tanto tiempo, cómo ve hoy su ‘Odisea’?



Lo que me hace más feliz es que la película parece tocar a todos los que la han visto hasta ahora, ya que esta historia me conmovió. Espero que esta emoción sea compartida por la audiencia porque ‘La odisea’ es una película sobre temas muy simples pero esenciales para la mayoría de nosotros, como nuestra relación con la naturaleza que nos rodea o las complicadas relaciones familiares que a veces la vida pone en un abismo. Agrego que, como ser humano, es una aventura que me cambió. Antes tenía cierta sensibilidad ecológica, pero realmente se fortaleció. Biodiversidad, calentamiento global son temas esenciales para los años venideros. Hablamos mucho al respecto, pero hacemos muy poco.

‘La música de la película es un regalo’

La música de la película se la confió, una vez más, a Alexandre Desplat...



“Creo (y le dije) que este es el tema más hermoso que me ha compuesto. Cuando un compositor te ofrece este tipo de música, es un regalo. Alexandre puso el piano, mirando de frente las imágenes de la película, y creó estas notas allí mismo. Fue muy emotivo. Él entendía lo que estaba buscando, el estado de ánimo, una emoción”.



