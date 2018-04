‘Los neonazis alemanes rara vez son tratados en el cine’

Inspirado en un caso real, el director alemán de origen turco Fatih Akin decidió contar una historia en la que los inmigrantes musulmanes son asesinados por europeos, pero las dudas se dirigen primero a las víctimas debido a su origen. ‘En la penumbra’ –en cartelera– se enfoca en Katja, una ciudadana alemana que busca justicia tras la muerte en un atentado terrorista de su hijo y su esposo, un inmigrante turco redimido de su pasado criminal. La película, nominada en 2017 a la Palma de Oro en Cannes, parte del deseo de Akin por mostrar que la xenofobia no ha desaparecido en Alemania.

¿Cómo nació ‘En la penumbra’?



Sentí la necesidad de hacer esta película después de los asesinatos en Alemania contra personas de origen turco, por miembros del grupo neonazi Clandestinidad Nacional-Socialistas (NSU). Una de las víctimas de los asesinatos vivía no muy lejos de mi casa en Altona (Hamburgo). Era un hombre con quien mi hermano había jugado fútbol cuando era más joven. Son asesinatos cercanos que afectan a las personas con el mismo origen que yo: podría haber sido yo una de las víctimas... La investigación fue escandalosa porque la policía sospechó primero de las propias víctimas. Estas fueron señaladas por tráfico de drogas y otras actividades criminales, al punto de que las propias familias de las víctimas se cuestionaron. Pero todo estaba mal: las víctimas no tenían nada que reprocharse.



¿Por qué la protagonista es una mujer alemana?



Me gustó la idea de que el asesino se pareciera a la víctima. Ambos provienen de Schleswig-Holstein, norte de Alemania, como mi esposa. Quería que fuera una película personal, y aunque la heroína es una mujer, puedo expresar a través de ella mi propio sentimiento como padre que teme, como todos los padres, la desaparición de sus hijos. En este personaje están mis propios miedos y mi propia ira.



¿Qué investigación realizó?



Fui a Múnich para asistir a algunas de las audiencias por el caso del NSU. Quería ver qué tipo de mujer era la acusada, Beate Zschäpe. Los asesinos de la película, aunque incluso son más jóvenes, están inspirados en ella: una mujer muda que se comunica con el tribunal solo por escrito. También pedí las actas del juicio, ¡casi cinco mil páginas! Anoté todo lo que me interesaba, que pese a ser demasiado ha desarrollado la segunda parte de la película.



¿Cómo llegó a dirigir a Diane Kruger?



Rodamos la película en el orden cronológico de la narración; esto es esencial para mí y permite modificar escenas según lo que ya hemos rodado. Un ejemplo: En el guion, cuando llegamos a avisarle a Katja que las dos víctimas del ataque son su esposo y su hijo, ella interrumpía al mensajero con sus gritos y lágrimas. Pero en la escena, Diane instintivamente prefirió interpretar el clímax del dolor en la escena anterior, cuando se anuncia que hay dos muertos, uno adulto y uno niño; ella supo allí que eran ellos. Cuando se confirma su identidad, ya ha integrado la tristeza. Eso hace que Katja sea un personaje lúcido, receptivo, que está un paso delante de los demás.



La lluvia que cae continuamente en la primera parte recuerda la atmósfera de las películas negras...



¡O los mundos gráficos en Batman! Tratamos de darle un estilo a cada una de las tres partes. Una de las influencias fue El asesino, del coreano Na Hong-ji, que también está dividida en tres capítulos. Hacer cine hoy es crear un diálogo permanente con tu experiencia como espectador ¡Si observas mis películas, puedes adivinar qué he acabado de ver! Para la segunda parte vimos ‘El juicio’ de Orson Welles. No logré los permisos para filmar en un tribunal de justicia, todo fue reconstruido en estudio.



La escena con Ulrich Tukur, quien interpreta al padre del acusado, es muy emocionante...



Cuando presenta sus condolencias a Katja, en la audiencia se pueden escuchar las palabras exactas pronunciadas durante el juicio real por el padre de uno de los acusados. Más tarde modifiqué una de sus líneas en que Katja se encuentra con él frente al juzgado y le pregunta: “Si hubieras sabido que tu hijo era el asesino, ¿hubieras ido a la policía?” Originalmente, él respondía: “No sé”, pero de repente tuve la idea de hacerle decir: “Lo sabía”. Es mucho más fuerte.



¿Cómo justificar la venganza de Katja?



Desde hace mucho tiempo quería filmar una película de venganza, porque como espectador lo veo mucho. La venganza es una inclinación muy antigua, ya presente en la Biblia. Como individuo, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Voy a repetir lo que dice el personaje de George Clooney en ‘Secretos de Estado’, él se pregunta: “¿Estás de acuerdo con la pena de muerte?” “No”, responde, “¿Qué harías si alguien asesinara a sus hijos?” “Yo mataría a esa persona y estaría listo para ir a prisión. La sociedad debe ser más inteligente que los individuos”. Y yo estoy de acuerdo con eso.



¿Cree que la película crea polémica en Alemania?



Creo que molesta a algunas personas. Un cineasta de origen turco hace una película en la que alemanas rubias cazan nazis... Las películas de Tarantino o algunas coreanas cuentan historias de venganza, nos dicen desde el principio que esa no es la realidad y que se puede disfrutar de ella sin reservas. Pero mi película está basada en hechos reales, y yo muestro lo que creo en la pantalla. Los neonazis alemanes raramente son tratados en nuestro cine. Por supuesto, volvemos innumerables veces a películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Personalmente, no puedo soportarlo más porque los nazis se encuentran aún hoy en Alemania.

