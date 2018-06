‘El legado del diablo’, la nueva pieza maestra del cine de terror

Hace casi 20 años, la actriz australiana Toni Collette fue parte de una de las películas más inolvidables que ha dado el género del horror, ‘Sexto sentido’, un rompecabezas perfecto del cineasta M. Night Shyamalan. ¿El gran mérito de esa cinta? La sorpresa del final, que deslumbró y cautivó: el personaje de Bruce Willis, un psicólogo que ayuda al niño protagonista que tiene el dudoso don de ver fantasmas, siempre estuvo muerto.

El gran talento de Collette estuvo relegado al rol secundario de la madre del niño. Pero ahora, en ‘El legado del diablo’ (‘Hereditary’), la australiana, sin que ningún artificio esconda el pavor explícito desde el comienzo, es el centro de la historia y lleva sobre sus hombros todo el intenso drama de esta película, considerada la nueva pieza maestra del cine de terror de nuestros tiempos.



Toni Collette es Annie Graham, una artista minuciosa y obsesiva que realiza miniaturas de momentos de su historia familiar dignas de una exhibición. Diaporamas que parecen tener vida propia. Son estas representaciones controladas e hiperrealistas la genial herramienta con la que el escritor y director debutante Ari Aster contrasta la búsqueda desesperada por el control con el completo caos que está por comenzar.



La trama comienza cuando Annie, su esposo (el actor irlandés Gabriel Byrne) y sus dos hijos acuden al funeral de la madre de ella: una tenebrosa anciana que ha dejado como herencia más misterios que bienes y un legado oscuro que es la puerta hacia lo sobrenatural.



Si hay justicia en Hollywood, Toni Collette debería lograr otra nominación al Óscar por este papel, tal como la obtuvo por ‘Sexto sentido’ en 1998, aunque no lo ganó. “Esta película realmente fue el trabajo más duro de mi vida. El rodaje me sorprendía todos los días. Cada jornada más intensa que la otra. Pero, a pesar de que fue como retorcerme de adentro hacia afuera, de una manera perversa fue realmente satisfactorio”, reconoció la actriz durante el estreno de la película en el Festival de Sundance, en Estados Unidos.

Drama familiar

El gran responsable de esta nueva maravilla del cine de terror es el joven Ari Aster, quien ya se había hecho notar con un puñado de cortometrajes bastante inquietantes, como ‘The Strange Thing About the Johnsons’, del 2011, y el corto mudo ‘Munchausen’. Todos ellos son el germen de lo que en ‘El legado del diablo’ se expande a todo su ancho: el estudio racional de las, a veces, complicadas relaciones familiares y la pesadilla sensorial que puede resultar no poder escaparse de una maldición que estaría incrustada en el ADN.



El propio Aster, quien filma con la claridad de alguien que pareciera llevar décadas detrás de las cámaras, usó el miedo de su propia experiencia familiar para armar una historia sobre un “puñado de malditos”, como él los denomina, pues durante años pensó que él y sus seres queridos estaban bajo el influjo de un hechizo.



“Las cosas se habían vuelto tan horribles que creíamos que estábamos malditos. Siempre escribo desde un lugar personal, pero también me gusta el género y nunca querría dramatizar el sufrimiento que mi familia o yo hemos sufrido. Al tomar la idea de una familia que está maldita y luego materializarla, pude poner muchos de esos sentimientos, a través de un filtro de terror, sobre un lienzo que exige un alto nivel de catarsis”, explicó a medios estadounidenses.



Quizá el gran mérito de ‘El legado del diablo’ es que antes que una buena película de terror, que combina a la perfección lo sobrenatural y lo demoniaco, es un notable drama sobre el luto y el dolor por los que ya no están. Por eso, su creador ha mencionado como referencias dramas de antaño que reflejan tan bien esa sensación de pérdida, como ‘Gente como uno’ (‘Ordinary People’), filmada por Robert Redford en 1980, sobre un hombre que queda vivo tras un accidente en altamar y siente en cada momento el abrumador luto por haber perdido a su hermano.

Tratamiento magistral

‘El legado del diablo’ está rodada con una peculiar erudición audiovisual. Cada toma que se sobreimprime a la anterior lleva el suspenso hacia giros inesperados, lo que es mucho decir en plena era en que está todo dicho y hecho. Esta es la excepción.



Aunque su terror es elegante y esculpido sobre las bases del buen gusto, la película puede parecer un ‘déjà vu’ de otros filmes de terror más chapuceros. De hecho, la página web especializada en cine IMDB solo le otorga un escueto 7,5 de 10 puntos posibles en su calificación.



Pero no hay que engañarse: aun cuando por momentos se puede sentir cómo el director tira de la cuerda de la manipulación desde el otro lado de la pantalla, eso no importa porque el espectador está tan sumergido en la historia y la desgracia de la familia Graham que lo único que queda es esquivar con estoico ánimo –y mucha admiración– este genial abismo entre la racionalidad y el descontrol absoluto que provoca el terror.



‘El legado del diablo’ es una joya del terror y sigue la buena fortuna que vive el género desde hace unos años, gracias a películas notables y recientes como ‘La bruja’, ‘It Follows’ o ‘Huye’, la ganadora del Óscar a mejor guion este año, en la manera de abordar la narración masiva, pero con ideas y miradas personales. Sin duda, un tipo de combinación que es la más compleja de encontrar y la de mayor éxito.



“Esta es una historia sobre personas que no tienen voluntad propia. Los Graham son como figuritas en una casa de muñecas maligna manipuladas por fuerzas externas”, concluye Ari Aster. Una especie de títeres que podrían ser metáforas de los que viven adictos a cuestiones más mundanas y actuales, como las redes sociales. Sin duda, un terror más patente cada día. La película se estrenó en Colombia el 7 de junio.



ERNESTO GARRATT VIÑES

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl