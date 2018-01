‘Desconectados’: un drama ‘millennial’ en RTVCPlay

La historia es cruel. Felipe vivía una vida en la red como vlogger (videobloguero) famoso y millennial. Adulado en las redes junto a su amigo Edwin, un cartagenero que es un gran hacker, nunca se dieron cuenta de que estaban en peligro.

Un día son acusados de fraude y delito informático a través de una aplicación, mientras en la sombra está Martina, la novia de Felipe, que va manipulando las circunstancias para no quedar inculpada.



Así es Desconectados, la serie de diez capítulos que ya está colgada en la página web RTVCPlay, y que, explica Julia Rincón Romero, directora de la plataforma, “trata problemáticas contundentes de interés social, que pueden contribuir con su mensaje a una sociedad más consciente y comprometida con el futuro de sus jóvenes. Retrata también la humanización de los protagonistas, la comprensión de las dificultades de otros, de sí mismo y del valor del intercambio generacional”.



Para José Jorge Dangond, gerente de RTVC, esta plataforma “ha sido creada para múltiples audiencias. Una amplia diversidad de públicos encuentran más de mil contenidos entre documentales, series con diversas narrativas, programas infantiles e informativos y podcast. Al ser un medio público, nuestra tarea es ofrecer contenidos de calidad a todos los que quieran acceder a una plataforma digital diferente desde cualquier lugar, hora y dispositivo y sin ningún costo”.



Y Desconectados cumple con estos postulados. La serie cuenta con las actuaciones de Eduardo López Henao (Felipe), Johan Mauricio Rivero (Edwin), Alejandra Villafañe (Martina), Juan Carlos Ortega (Rafael), Marcela Vanegas (Carolina), Jaime Eduardo Arango (Roberto), Santiago Lozano (Toby), Marcela Forero (Punky) y James Alexánder Camargo (Ismael).



Para la libretista Liliana Guzmán, el objetivo de esta producción es llegarle al segmento de los millennials. “Al consultar diversas fuentes para saber quiénes son y qué sienten los millennials, el nuevo segmento de población con el que está obsesionada la publicidad, descubrimos que en Colombia ese fenómeno de chicos entre los 20 y los 30 años, hiperconectados, emprendedores que se comen el mundo, políglotas, hijos de las redes y millonarios antes de los 30, pero con un fuerte factor de presión social porque mucha parte de su vida es pura ficción, inalcanzable y dolorosa”, dice.



El trabajo incluyó hablar con profesionales en salud mental, psicólogos, terapeutas, “que nos contaron que una cantidad creciente de jóvenes que se encuentran en la franja millennial están yendo a parar a fundaciones o, como mínimo, a tratamientos psicológicos, víctimas de enfermedades como la adicción o la depresión. También nos hablaron de una nueva variante que se perfila como una problemática que tal vez en unos años tome dimensiones realmente preocupantes: la adicción a las redes”, comenta Guzmán.

En Desconectados se evidencia la adicción que hay actualmente a los medios digitales, la cual debe tratarse como eso, como una adicción como si fuera a las drogas o al alcohol

La serie tiene momentos en los que cualquier persona que la ve se pregunta cómo le cambian así el libreto, pero para Guzmán “son, más bien, todas las caras de la misma desconexión a la que estamos sometidos gracias a las redes y otras formas de evasión de la realidad. Usamos los personajes para contar la mayor cantidad de soledades posibles, como la que representan Felipe y Carolina, una madre y un hijo con una relación rota, que terminan unidos por un revés”, manifiesta.



Para Jorge Alí Triana, quien tuvo a su cargo la supervisión general, en Desconectados “se evidencia la adicción que hay actualmente a los medios digitales, la cual debe tratarse como eso, como una adicción como si fuera a las drogas o al alcohol”.



El reconocido hombre de cine, televisión y teatro vuelve de esta manera a la parte pública, “que tiene objetivos muy distintos a los canales comerciales, tiene mayor libertad en cuanto a los temas, la realización y los enfoques. Yo soy un gran televidente de Señal Colombia y pienso que es obligación de este tipo de televisión dejar constancia de nuestras historias, de nuestro momento histórico; debe entretener y enseñar, no dar lecciones, pero sí formular preguntas y mostrar otros ángulos para ver la vida, sin el compromiso y la esclavitud del rating”.



Y sobre el apego de las personas a las redes sociales, uno de los temas de Desconectados, Triana lo definió con una historia personal: “Un día estaba con mi hija Verónica y mi nieta, de 5 años. Verónica y yo estábamos dedicados al chat, hasta que la niña nos preguntó: ‘¿Qué es más importante: el teléfono o los hijos?’ Ella tenía toda la razón, me sentí muy mal, porque esto se ha convertido en una cosa muy sicótica; es casi de enfermedad mental no poderse despegar del teléfono, de las redes sociales”.

Dónde y cuándo

Los diez episodios de la serie ‘Desconectados’ se encuentran disponibles en internet. Consulte www.rtvcplay.co/desconectados



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO