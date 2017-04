¿Un referente negativo o una oportunidad para hablar en familia?

"Estimados Padres: Nuestros mejores deseos de Bienestar. En esta ocasión deseamos comunicarnos con ustedes para hacer de su conocimiento que hay una nueva serie llamada '13 Reasons Why' que en las últimas dos semanas ha suscitado numerosos comentarios en las redes sociales y cuya mayor audiencia son nuestros adolescentes y niños".



Así comienza una comunicación que el Saint George School de República Dominicana envió a a los padres de los estudiantes y que llegó a Chile, viralizándose por WhatsApp en especial a través de los grupos de mamás.

La carta se refiere a la serie que Netflix estrenó a fines de marzo pasado y que toca una compleja temática: el suicidio adolescente.



La trama está basada en un libro de Jay Asher y cuenta la historia ficticia de una adolescente llamada Hannah Baker que se quita la vida, pero antes deja grabados 13 casetes con audios dirigidos a las personas que ella considera la llevaron a tomar tan drástica decisión.



"Tiene escenas muy fuertes", comenta Mónica Mellado, cuya hija de 16 años ve la serie, y recuerda específicamente los capítulos donde muestran el suicido de Hannah y otros donde ocurren violaciones.



Mónica cuenta que aunque ella no ve mucha televisión, le hablaron de '13 Reasons Why' y le llamó la atención, al mismo tiempo que su hija le comentó sobre ella.



"Mi hija partió viéndola y yo también, pero yo iba más atrasada por un tema de tiempo. Algunas escenas las vimos juntas, pero la mayoría la vio cada una por su lado (...) Ella me comentaba que la encontraba buena, aunque fuerte, y que la protagonista igual no era una niña completamente normal", dice.



Mónica agrega que habló del tema del suicidio con sus hijas de 16 y 14 años, aunque esta última no ve la serie. "Es importante conversarlo y acompañarlas. A lo mejor no verla con ellas, sino que ojalá ir adelantadas para orientarlas cuando ocurre algo fuerte", recomienda.

Es importante conversar y acompañar a nuestros hijos a ver la serie. A lo mejor no verla con ellos, sino que ojalá ir adelantadas para orientarlos cuando ocurre algo fuerte FACEBOOK

TWITTER

Algo similar a lo que propone el Saint George School en su comunicación a los apoderados.



"Les sugerimos involucrarse en lo que sus hijos pueden estar viendo, ya que particularmente esta serie contiene muchas escenas gráficas sobre suicidio, violaciones sexuales, abuso de drogas y alcohol, manipulación de armas y dinámicas de familias disfuncionales", indica la carta.



"Es un tema del que hay que hablar" En Estados Unidos, varios medios de comunicación han publicado artículos sobre la polémica serie, con títulos como "¿'13 Reasons Why' hace glamoroso el suicidio?"; "13 Reasons Why ofrece una solución incorrecta a los conflictos adolescentes" o "¿Por qué los expertos en salud mental adolescente tienen sus ojos puestos sobre '13 Reasons Why'?".



Y claro, lo que ocurre es que según algunos especialistas, la serie implica riesgos para ciertos jóvenes, como aquellos que tienen pensamientos suicidas. Por su parte, otros entendidos plantean que el programa ofrece una oportunidad para discutir sobre el tema del suicidio con los jóvenes, así como también enseñarles cómo identificar signos de advertencia de depresión o pensamientos suicidas entre sus compañeros.



"Con este tema (el suicidio) hay que ser muy cuidadosos cuando se trata en las películas o en los medios de comunicación, porque se puede producir una especie de contagio (...) La persona que se suicida termina socialmente siendo idealizada y puede abrirle la puerta a mucha gente a cometer suicidio", afirma Elías Araba, psiquiatra de Clínica Las Condes, quien además indica que varios pacientes le han comentado sobre '13 Reasons Why'.



En este sentido, el especialista sostiene que es "legítimo" que padres y adultos responsables estén preocupados por cómo puede influir la trama de la serie en los adolescentes, que suelen ser reservados respecto a sus estados emocionales.

Por esta razón, asegura que en este tema los padres cumplen un importante rol, primero en supervisar lo que ven sus hijos y, segundo, en hablar con los que ya vieron la serie respecto a lo que les pasa, lo que piensan y lo que sienten.



"Cuando uno les pregunta a los adolescentes sobre el suicidio, eso abre la puerta para hablar del tema y eso alivia sobre todo a quienes lo están pensando o se les ha pasado por la cabeza. Hablar del tema previene suicidios, es un tema del que hay que hablar, sobre todo si es que está en el tapete", enfatiza Arab.



No obstante, el psiquiatra reitera que a su juicio '13 Reasons Why' es una serie "riesgosa", sobre todo para aquellos niños que están más vulnerables y que pueden sentirse identificados con el personaje principal. "Me parece que es una serie riesgosa de verla. Puede tener beneficios, pero me parece que los riesgos son mayores", concluye.



EMOL - GDA