Deadpool se 'disculpa' con David Beckham en video promocional

Un video de 20th Century Fox muestra el momento en que Deadpool, el 'anti-héroe' de Marvel, se disculpa con el exfutbolista inglés David Beckham por haber hablado mal de él en un programa de televisión. La cómica escena, que hace parte de las promociones de la película 'Deadpool 2', se viralizó en las redes sociales.

En el video, se observa al excapitán de la selección inglesa viendo televisión cuando, de repente, aparece una escena donde Deadpool habla mal de él. Beckham se molesta ante el hecho aunque, de inmediato, recibe un mensaje de texto del anti-héroe disculpándose por haberlo ofendido.



Beckham lo ignora con molestia y, no siendo esto suficiente, suena la puerta de la casa del exjugador. Al abrirla aparece Deadpool ofreciéndole varias cosas: primero, una merienda, después unos globos y luego una serenata de mariachis que corean la frase "Lo siento".

Como última oferta, Deadpool aparece -no se ha ido de la puerta de Beckham- con boletas para ir al mundial. "No puedo seguir molesto contigo", dice Beckham mientras sonríe.



Tras ello, ocurre un caluroso abrazo entre los protagonistas del video. "Hueles increíble, nunca deberíamos soltarnos", dice el cómico anti-héroe. "Hay que soltarnos", afirma Beckham.



Después de eso, Beckham revela el verdadero motivo de su molestia con Deadpool, haciendo referencia a películas que filmó Ryan Reynolds -quien encarna al anti-héroe- y que, desde la perspectiva del exfutbolista, no fueron buenas piezas filmográficas.



La película Deadpool 2 se estrenará en cines en Colombia el próximo 17 de mayo.

EL COMERCIO (Perú) / GDA