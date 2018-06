De Maradona, Uribe y RCN / El otro lado

La televisión se puso en modo mundial y en modo Uribe por estos días. Y en ambos le va mal a RCN. Y es normal en el fútbol, pero es raro que a los votantes de Duque no les guste el canal. Y en el modo mundial el mejor programa es el de Maradona.

Primer tiempo: RCN

RCN no levanta cabeza, es goleado en el mundial y en las elecciones. Hacen la misma transmisión que hace Caracol y, sin embargo, RCN pierde por mucho.



Todo parece indicar que la marca RCN perdió para siempre su credibilidad y legitimidad, y ya nadie pasa por esa pantalla.



Extraño que Uribe, su patrón, marque bien y RCN marque tan mal. Más extraños que siendo Gurisatti la la Uribe de las noticias y Vélez el Uribe del fútbol, no logren seducir televidentes ni por política ni por deporte. No producen 'rating'. Y eso que Colombia es uribista.



Hay tres soluciones a la mano. Una, que su actor más preciado, el ahora presidente Duque, los salve con leyes a su favor, ya que RCN más que competir, pide o exige favores al poder para que les dejen hacer lo que quieran con Postobón y los azucareros.



La solución dos es poner a Uribe de presentador/director del noticiero en cambio de Gurisatti y como comentarista del mundial en cambio de Vélez: el 'rating' sería enorme. Y tres: renovar todo, no solo imagen, sino estilo, periodistas, modos de programar, formatos…

Segundo tiempo: Maradona

El único programa de televisión que genera noticia y es el más retransmitido por redes y canales es el más malo como televisión, pero el mejor porque genera sorpresas: 'De la mano del 10' con Maradona y Víctor Hugo y es de TeleSur.



El programa tiene la mejor presentación de todo el mundial. Un clip musical sabroso, gozoso, latino, rumbero y con sentido de identidad del sur.



Se juega, baila y canta con Lila Downs y María Mulata, se narra una historia de por qué el fútbol es nuestra geografía sentimental en América Latina.



Ya en el programa, su realización es de canal pobre: no pasa los goles, no hace espectáculo de la tecnología que tiene, mucho menos juega a la pirotecnia de la nada visual y el comentario obvio. Son dos conversando de fútbol y política, sin miedo a decir más allá del adjetivo inútil. Ese es su atractivo.



Maradona habla y le hace 'dribling' a los lugares comunes, abandona la coherencia por eso dice y se contradice: supo jugar en el potrero y ahora hace jugar a sus emociones. Víctor Hugo Morales, además de una voz imponente, tiene discurso, verbo, poesía en su hablar, y tampoco se arruga para pensar desde y con los del sur.



Maradona y Víctor Hugo Morales hablan en 'De la mano del 10' de Telesur y el mundo del fútbol comenta: lo repite, lo analiza, lo ve.



Tiempo extra: Leer a Martín Caparrós y su Mundo mundial.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com