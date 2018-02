A Machete le encantan las historias de otras armas

Danny Trejo es el ‘malencarado’ más querido de Hollywood.



Este estadounidense de ascendencia mexicana que todo el mundo conoce por su papel de Machete en las famosas películas homónimas es, en realidad, un tipo divertido que se ríe todo el tiempo e irradia simpatía, así como un actor con un ‘prontuario’ audiovisual que sobrepasa las 300 producciones, casi todas ambientadas en el género de la acción.



Aunque cumplirá 74 años el próximo 14 de mayo, Trejo revela una honesta emoción juvenil cuando se trata de hablar de su carrera, de la violencia y de la imagen que evidencia cuando no está trabajando.

“Esas películas son para mí pura diversión, pero siendo sincero, me preocupa más ser un buen padre y ayudar a mi comunidad”, comentó en una entrevista telefónica en la que participó EL TIEMPO.



Sin embargo, reconoce que adora escapar un poco de los estereotipos. Por eso, no dudó ni un segundo para ser el presentador e imagen principal del programa de televisión ‘Hombres de armas’, que el canal de televisión paga History emite los martes, a las 9 p. m.



En esa producción, Trejo conoce de primera mano algunos de los artefactos de aniquilamiento característicos de culturas milenarias, como la de China, la India o de África.



Obviamente, más adelante habrá un espacio para el machete. Sin embargo, como dijo en otra charla el actor: “Esta fue una herramienta concebida para el trabajo, pero nadie imaginó que se convertiría en una arma de ataque definitiva”.



Trejo luce cómodo con la idea de aprender un poco de ese talento bélico de la humanidad para construir armas de defensa y aniquilamiento, pero lo que le permite sentirse en casa es que el programa es producido por Robert Rodríguez, su primo y el realizador que lo convirtió en estrella, al ser el artífice de Machete y de otras producciones como ‘Desperado’; ‘From Dusk Till Dawn’; la saga infantil de ‘Spy Kids’ o ‘Once Upon a Time in Mexico’.



“En 'Hombres de armas' soy el profesor divertido de una clase de historia en televisión. Con el programa me di cuenta de que me gustan las cosas de otras épocas (…). No tenía ni idea de que los mongoles fueron protagonistas en el desarrollo del arco”, explica Trejo.



“Además, trabajar con Robert fue sensacional. Cuando él me preguntó si haría el programa, le grité: ‘¡Por supuesto!’. A eso agrega el hecho de que con mi trabajo en películas he logrado tener una mayor sensibilidad con el tema, pues mostramos cómo se forjaron algunos cuchillos y espadas que yo mismo he usado en el cine”, comenta.

Como presentador de un programa que realza el pasado, pero que explora la violencia que resultaba del talento de herreros y guerreros, Trejo defiende la intención de entretenimiento de ‘Hombres de armas’.



“No se trata de una apología de su uso (...). Antiguamente, las armas no estaban diseñadas para aniquilar a cinco o seis personas al mismo tiempo, pero las que tenemos hoy están hechas para matar masivamente”, reflexiona.



“Además –recalca Trejo– con esta aventura televisiva ustedes van a ver al verdadero Danny Trejo. Machete es el más rudo del mundo, pero este Trejo es el tipo que tiene en casa ocho cachorritos”, finaliza riéndose.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1