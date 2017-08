Daniel Craig confirma que interpretará de nuevo a James Bond ​

Aunque alguna vez había dicho que preferiría cortarse las muñecas que volver a ser James Bond, el actor Daniel Craig confirmó que volverá a ser 007 por una última vez.

Durante el ‘The Late Show with Stephen Colbert’, un programa de entrevistas de la televisión estadounidense, Craig acabó con la especulación sobre si volvería o no a protagonizar la legendaria saga.



“Lo he sabido por algunos meses. Lo hemos discutido y hemos intentado ver cómo hacer para qué funcione. Yo siempre he querido, solo necesitaba tomarme un descanso”, le dijo el actor a Colbert.



Desde julio de este año ya se rumoraba su regreso, pero había dudas al respecto por los comentarios de Craig en ocasiones anteriores.



Craig cogió la posta de Pierce Brosnan y debutó como Bond en ‘Casino Royale’ (2006). Luego, ‘Skyfall’ (2012) se convirtió en uno de los filmes que más ha recaudado en la historia.



La siguiente película de James Bond, la vigesimoquinta de la saga, saldría en noviembre de 2019.



