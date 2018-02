Danai Gurira, la guerrera más dura de ‘The Walking Dead’

Las mujeres que giran en torno a la lucha por la supervivencia en ‘The Walking Dead’ muestran, todas, una fortaleza que les permite sobreponerse a las adversidades. Pero, en esa puja de poderes ¿quién es la más fuerte?



La respuesta podría generar cientos de discusiones entre esos fanáticos obsesionados con el mundo posapocalíptico y lleno de muertos vivientes de la serie. Pero en lo que casi todos estarían de acuerdo es que en todos los escenarios posibles estaría el personaje de Michonne: una guerrera letal que con una espada lleva seis temporadas ejecutando zombis a diestra y siniestra.

Interpretada por Danai Gurira, actriz estadounidense de origen africano que acaba de cumplir 40 años, Michonne es uno de los personajes más queridos de la serie porque representa de manera potente esa imagen de empoderamiento femenino. Un concepto que ella comparte más allá de la ficción, ya que también se ha labrado un nombre en los escenarios del circuito de teatro alternativo de Broadway, hablando de las batallas femeninas, en la obra ‘In the Continuum’: una pieza teatral que coescribió y coprotagonizó junto a Nikkole Salker, acerca del problema del sida en África.



También lo hizo en ‘Eclipsed’, pieza en la que denunciaba la esclavitud sexual que padecieron tres mujeres en el conflicto bélico en Liberia (África). Esta producción se estrenó en el 2009 y hace dos años contó con la participación de la actriz Lupita Nyong’o. Ambas volvieron a encontrarse recientemente en el suceso cinematográfico que ha conmovido a la comunidad afroamericana: la película ‘Pantera Negra’.



“Siempre me han interesado ese tipo de historias (…). Muchas veces me dicen que ‘The Walking Dead’ muestra las batallas de las mujeres, esas que son capaces de tomar el control, lidiar con momentos de crisis y ser asombrosamente guerreras”, dijo en una entrevista con EL TIEMPO en Brasil.



Con ella, lo que iba a ser una rápida conversación acerca de la segunda parte de la octava temporada de la serie, se convirtió en un cruce de reflexiones profundas.



La nueva etapa de la actual temporada de ‘The Walking Dead’ se estrena este domingo, a las 9:30 p. m. por el canal Fox Premium, con repetición el lunes, a las 10 p. m. por el canal abierto Fox. “Recuerdo cuando leí el guion y reconocí cada momento y cada muestra de poder que adquiría Michonne. Ella no era una heroína, pero termina siendo otra cosa: el resultado de lo que está pasando a su alrededor: algo que no es bueno y que es horrible (…). Eso revela lo que se está discutiendo ahora acerca del papel de la mujer en el mundo”, dijo.



De ahí que reconoce que las coincidencias con sus temáticas teatrales salen a la luz en su aventura televisiva: hacer parte de ese retrato de mujeres que son capaces de transformar el dolor y darse una nueva oportunidad. “Cuando leí el guion de ‘The Walking Dead’ me di cuenta de que se trataba de un analogía de lo que es una zona de guerra y eso me permitió recordar cuando hice el trabajo de investigación con las mujeres de Liberia que estuvieron envueltas en un conflicto armado”, explica. “Ellas también se enfrentaron a un mundo en el que las reglas o la normalidad se habían perdido”, recalca Gurira.



El espíritu de lucha parece perseguirla, pues también se revela en ‘Pantera Negra’, la película de superhéroes de Marvel que se ha convertido en un fenómeno mundial, y en ‘Vengadores: Infinity War’, que se estrena el 4 de mayo de este año.



En esa producción interpreta a Okoye, quien comanda la guardia Dora Milaje, encargada de cuidar al monarca que se convierte en el superhéroe Pantera Negra. “Es uno de los personajes más fascinantes que he interpretado, pues desarrolla aún más ese sentimiento de protección. Tengo mucho respeto por él y por lo que representa y creo que lo bello de este papel en el cine es que se trata de una mujer que tiene mucha presión sobre sus hombros, muchas responsabilidades, pero está llena de vida”, reflexiona la actriz, para quien es imposible no pensar en puntos de conexión muy fuertes entre Okoye y Michonne.



“Ha sido grandioso explorar todas esas capas de humanidad con ellas. Okoye tiene claro el foco de su lucha y lealtad; pero con Michonne todo cambia siempre: puede matar, enamorarse y ser vulnerable o descargar toda su furia. Creo que todo eso es un gran regalo para mí como intérprete”, afirma.

Días buenos y días malos

Quizá por eso puede asumir con una sonrisa en el rostro la pregunta acerca de los sentimientos de odio y la deserción que ha experimentado ‘The Walking Dead’ en su etapa reciente, pasando de audiencias de 17 millones en algunos episodios de temporadas anteriores, a solo ocho millones en otros capítulos el año pasado.



“Honestamente eso no me molesta. Es importante ver cómo la gente se ha conectado con la serie al punto de que se sienten dueños de ella. Creo que es asombroso ver sus caras de felicidad, también es importante saber que algo no les gusta”, opina. “Esto es como todo en la vida: hay días buenos, días malos, días de risas o de rabias, pero al final lo que importa es que generamos algo, hay un sentimiento frente a lo que hacemos y eso es lo más valioso”, agrega. Ante lo que se puede esperar con un ciclo de cierre de la octava temporada, es muy reservada. “Creo que voy a sufrir mucho en esta temporada y espero que la gente se emocione más. Hemos trabajado muy duro para hacer lo mejor con esta historia. Espero que estén preparados para lo que viene”.

¿Qué esperan los fanáticos de la serie?

Antes que nada, que la serie tenga una bocanada de nuevo aire. Hay una gran expectativa porque el líder, Rick Grimes, de los que han sobrevivido a los zombis y a otros grupos de humanos que han tratado de someterlos, va a sufrir una gran pérdida. Se espera el despertar de Michonne y la reacción revolucionaria de Carol y de Maggie, otras mujeres que han demostrado su valentía a lo largo de las ocho temporadas de la serie.



