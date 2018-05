Acciones con las que actores y actrices han exigido equidad salarial

08 de mayo 2018 , 10:45 a.m.

El actor británico Benedict Cumberbatch anunció que no aceptará papeles en los que sus compañeras ganen menos que él.



“La igualdad salarial y un lugar en la mesa son los argumentos principales del feminismo. Miren sus cuotas”, afirmó el actor.



Cumberbatch ha trabajado en éxitos como 'Sherlock', en televisión; 'Hamlet', en teatro, o 'The current war', en el cine.



El actor justificó su decisión diciendo que “¡la mitad de la audiencia son mujeres!”.

Las declaraciones de este actor se dan en medio de polémicas en el Reino Unido sobre la diferencia salarial entre actores y actrices.



Esto, sin embargo, no es una discusión exclusiva de los actores británicos. De hecho, la brecha salarial ha sido motivo de campañas como la conocida 'Time’s up' en Hollywood, con la que se busca mayor igualdad en los salarios de la industria.



Reconocidas actrices como Jennifer Lawrence, Patricia Arquette, Emma Watson, Diane Keaton, Charlize Theron y Salma Hayek son algunas de las abanderadas de este tipo de iniciativas.



Uno de los casos más conocidos es el de Claire Foy, quien interpreta a la reina Isabel II en la serie de Netflix 'The Crown'.La actriz recibió 29.000 libras por cada capítulo, mientras que Matt Smith, su copotragonista, recibió 39.000.

En días pasados, Netflix indemnizó a Foy con 200.000 libras en compensación, luego de que se destapó el escándalo.



Otro caso es el de otra serie de Netflix, 'House of Cards'.



Según The Huffington Post, en 2014, Robin Wright (la actriz que interpreta a Claire Underwood) recibía 420 mil dólares por capítulo de la serie, mientras que su compañero, Kevin Sapacey, recibía 500 mil.



Wright exigió ganar lo mismo que su compañero para seguir con la serie y su petición fue aceptada.



*Con información de EFE