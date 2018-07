¿Cuánto cuesta una moneda parecida a las del Galeón San José?

La cuenta de Twitter @MonedasColombia, especializada en estampillas, monedas y billetes del país, volvió a traer a la memoria una de las ventas más altas que ha hecho el programa de History Channel ‘El precio de la historia’, de una moneda que sería similar a las que estarían en el hundido galeón San José.



Se trata de una moneda de 8 escudos, de 1712, que fue valorada en 18.000 dólares en el famoso programa de compra y venta de objetos de importancia histórica. Se presume que en el Galeón San José, que yace en lecho marino del Caribe colombiano, había 11 millones de monedas de este tipo.

Esta moneda de 8 Escudos del año 1712 se valoró en el programa el Precio De La Historia por 18.000 dólares. El Galeón San José llevaba 11 millones de esas monedas.#GaleónSanJosé pic.twitter.com/kIYRZ596cM — Monedas de Colombia (@MonedasColombia) 23 de julio de 2018

En el programa de televisión, que fue emitido en el 2013, un experto de nombre Karl describe una moneda acuñada en Lima, cuando esta ciudad, al igual que la actual Colombia, hacía parte del Imperio Español, y concluye que es real.



El experto explica cada uno de los detalles de esta moneda de 1715, como las letras y símbolos en el metal, entre los cuales figura el mar como un símbolo del estrecho de Gibraltar.



La moneda en poder del vendedor hacía parte de otro naufragio, ocurrido cerca de las costas de la Florida, de un barco que zarpó de Cuba rumbo a España a principios del siglo XVIII. A pesar del avalúo del especialista, Rick Harrison hijo, uno de los protagonistas del programa de televisión, cerró el trato en 11.000 dólares.

Aunque hasta que se saque el pecio del galeón San José no se sabrá a ciencia cierta cuántas monedas ni de qué tipo llevaba al momento en que fue hundido, se presume por información de la época que este llevaba alrededor de 11 millones de monedas, que valdrían en total 10.000 millones de dólares. El portal ‘LiveScience’, por su parte, ha calculado que todo el tesoro podría costar hasta 17.000 millones de dólares.



Según los términos de la Asociación Público Privada con la que se busca hacer el rescate de los tesoros del galeón –y que quedará en manos del gobierno de Iván Duque, según anunció este lunes el presidente Juan Manuel Santos–, será en el laboratorio donde se determinará qué tan singulares o representativos son los objetos recuperados, así como su estado de conservación y su importancia científica y cultural.



Después de esa fase, “hasta el 50 por ciento del valor de los bienes que no constituyen valor cultural”, es decir, que no sea considerado como patrimonio, podrá ser ganancia para el originador privado que lleve a cabo el rescate.



Esto no excluye la posibilidad de que todo o casi todo, incluidas las monedas, sea declarado patrimonio, y por lo tanto, no pueda ser transado comercialmente a ningún valor. En últimas, lo que pagó ‘El precio de la historia’ por una moneda española de 8 escudos podría no ser más que anecdótico.



ELTIEMPO.COM