¿Cuánto ganan por episodio los niños de 'Stranger Things'?

En medio de la expectativa que ha generado el reciente estreno de la segunda temporada de "Stranger Things", un tema que parece inevitable de abordar en estos días es el de los sueldos del elenco. Y es que según The Hollywood Reporter, los populares niños de la serie ganaron 30 mil dólares por capítulo.

La mencionada publicación reveló, además, que los pequeños protagonistas del programa de Netflix: Finn Wolfhard (14), Millie Bobby Brown (13), Gaten Matarazzo (15) y Caleb McLaughlin (16) recibieron además de los sueldos mencionados, "un bono de menos de seis cifras", luego de lo que significó el suceso de la primera temporada.



The Hollywood Reporter indicó también que tras el éxito de esta segunda temporada, el elenco de "Stranger Things" que firmó un contrato por seis años, negociaría, a partir de ahora por recibir un sueldo mayor.



Cabe destacar que los 30 mil dólares que precisó The Hollywood Reporter en su informe son un monto bastante bajo para las cifras que se manejan dentro de un programa exitoso en Hollywood.



Un ejemplo de ello es lo que sucedió con el elenco de "Friends", en el que sus protagonistas exigieron ganar un millón de dólares por episodio cuando el programa se convirtió en un éxito de audiencia. El mismo caso que en la comedia "The Big Bang Theory".



"Stranger Things" se estrenó el pasado 27 de octubre en Netflix.

EL COMERCIO (Perú) / GDA