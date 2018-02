Cuando las autoridades no actúan / Opinión

04 de febrero 2018 , 12:50 a.m.

Más allá de los bien manejados perfiles sicológicos del conjunto actoral, y de su malsana atmósfera pueblerina, se recrea una personal investigación criminal revestida de humor negro que cuestiona el aparataje institucional y las demoras, o negligencias, para resolver un delito atroz presuntamente cometido por forasteros. Si algunas de las situaciones aquí expuestas ocurren en el día a día de nuestro país, el principal mérito de su guion (escrito y dirigido por el londinense Martin McDonagh) radica en representar con crudeza, no exenta de ironía, ciertas lacras administrativas de la justicia en un lugar ficticio del suelo estadounidense (Ebbing, Misuri).

Su título alude a tres vallas publicitarias instaladas en una carretera de las afueras de un pueblo en el que coexisten la discriminación racial, la desconfianza hacia los foráneos y la exclusión de gente diferente. Porque la decidida protagonista (madre indignada por el espantoso asesinato de su hija adolescente) se lanza en una campaña no del todo vengativa que busca resultados concretos de los mandos policiales y el consecutivo arresto del victimario.



En este calamitoso relato de episodios oscuros y vergonzantes no hay buenos ni malos, tampoco puntos muertos ni, menos, anécdotas banales. Porque todos los personajes, aun los más indeseables, transforman sus respectivos caracteres e ideologías a lo largo de la narración. Es así como el inepto alguacil, muy apreciado por la población, sufre de una enfermedad terminal que no es excusa para cantarle sus falencias con duras palabras; y un sobreprotegido asistente racista, quien persigue negros e hispanos, da señales de perdón y ética justiciera.



Mildred, la madre coraje, personificada con garra escénica por la muy galardonada Frances McDormand, alterna su rabia inmediata con apuntes hirientes en su otra condición de esposa abandonada. Al cosechar todos los reconocimientos actorales de la presente temporada, la señora de Joel Coen da rienda suelta al talante antes conducido conjuntamente por su marido y por su cuñado (Ethan). Ahora, junto a dos estupendos intérpretes –el veterano Woody Harrelson y un temperamental Sam Rockwell–, suma a los aplausos del realizador McDonagh, quien sorprendió gratamente al debutar con el absurdo delictivo de ‘Escondidos en Brujas’.



Ganador del más reciente Globo de Oro y de los principales premios otorgados por las asociaciones de críticos americanos, este sicodrama inteligente con pinceladas de comedia macabra es un fiel retrato del ‘pueblo pequeño, infierno grande’, visto recientemente en ‘Suburbicon’ y hace 21 años en ‘Fargo’, de los hermanos Coen, quienes también prestaron al compositor neoyorquino Carter Burwell.



MAURICIO LAURENS

Para EL TIEMPO

maulaurens@yahoo.es