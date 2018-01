Las películas más vistas en 2017 en Colombia

El aumento paulatino en el consumo del cine en Colombia pareció estancarse el año pasado, cuando se vendieron 62.588.142 boletas de cine. La cifra es muy parecida a la del 2016, pues apenas creció 1,9 por ciento, mientras que en años anteriores las cifras de crecimiento superaban el 4 por ciento.



Ese 1,9 fue el mismo porcentaje en que creció el consumo per cápita: cada colombiano vio en promedio 1,3 películas al año, que parece poco pero está incluso por encima del promedio mundial, en el que el indicador es 1,1 películas por persona al año.



En cambio, el crecimiento fue mayor en dinero (2,6 por ciento), ya que en total, se pagaron 544.922 millones de pesos, la mayor cantidad de dinero recaudado en la historia del cine en Colombia.

Al convertir esa cifra a dólares, se puede comparar con los países del continente, y nuestro país está muy lejos del recaudo obtenido en los gigantes de la zona: en México y Brasil, la taquilla superó los 850 millones de dólares al año, mientras que en nuestro país apenas llegó a 184 millones. De hecho, el recaudo en Colombia fue sensiblemente inferior al de Argentina (294 millones de dólares), un país de población similar a la colombiana.

Las películas más taquilleras

El cine de acción sigue siendo el género favorito de los colombianos, pues el 36 por ciento de las boletas vendidas el año pasado fueron para este tipo de cintas. La más taquillera del año fue Rápidos y furiosos 8, que estuvo a punto de llegar a los 4 millones de espectadores. También se destacó el cine de animación, un negocio redondo porque los niños van acompañados de adultos: la segunda película con mejor taquilla el año pasado en Colombia fue Mi villano favorito 3, con algo más de dos millones y medio de asistentes.



En cuanto al cine colombiano, de nuevo una película producida por Dago García fue la más taquillera del año: El paseo 4, dirigida por Juan Camilo Pinzón, con 1.130.107 espectadores en 2017. La película supero el millón y medio de boletas, pero más de 500 mil de ellas se vendieron en su primera semana, la última del 2016. La dupla de García y Pinzón fue muy exitosa, pues la segunda película en taquilla también fue producto de su trabajo: El coco 2, con 460 mil espectadores.



Aunque no figuran entre las 10 primeras del cine nacional, cabe destacar dos documentales que tuvieron una taquilla superior a sus expectativas: Señorita María, la falda de la montaña (dirigida por Rubén Mendoza), que fue vista por 40.353 personas. Y Amazona (dirigida por Clare Weiskopf), que llegó a 32.460.

Más y más salas de cine

El costo promedio de una boleta en Colombia fue de 8.706 pesos. No obstante, el precio promedio para películas en 3D subió a 11.184 pesos, es decir un 40 por ciento más de lo que cuesta una boleta para cine en 2D.



Otro dato que llama la atención es que sigue creciendo el número de teatros. En 2017 se abrieron 16 nuevos escenarios para el séptimo arte y el país llegó a 206 teatros, lo cual significa un aumento del 8,4 por ciento. Ese fue el mismo porcentaje de crecimiento de las pantallas, que pasaron de 979 en 2016 a 1.061 en el año pasado. No se deben confundir las dos cifras, puesto que hay un promedio de 5 pantallas por teatro. No obstante, solo el 5 por ciento de los municipios del país cuenta con salas de cine.



Este promedio de penetración significa que hay una pantalla por cada 46.458 habitantes, menos de la mitad de México, por ejemplo, en donde hay una pantalla por cada 20.000 habitantes. La mayor penetración mundial la tiene Estados Unidos, donde hay una pantalla por cada 8.200 personas.



Al sumar las sillas de cada una de las pantallas, el total anual subió a 188.021 butacas para ver cine. El crecimiento fue similar (8,8 por ciento), y ese número significa que en promedio hay 177 sillas por cada pantalla.

Más películas colombianas

En número de títulos, el cine colombiano tuvo un repunte frente a las producciones extranjeras. El año pasado, se estrenaron 42 películas colombianas, es decir el 13 por ciento del total de los títulos. En 2016, habían llegado a las salas 37 filmes colombianos, que equivalían al 11 por ciento.



El teatro que más espectadores recibió el año pasado fue el Multiplex Centro Mayor, de Cine Colombia (más de dos millones), seguido de Las Américas, ambos en Bogotá. De hecho, la capital del país mantuvo de lejos su liderato: de cada 100 espectadores que van a cine en Colombia, 37 lo hacen en Bogotá, y 10 en Medellín.



Cine Colombia sigue teniendo el dominio del mercado, con una participación del 39,7 por ciento de los espectadores: más de lo que suman las dos marcas que lo siguen (Royal Films, con el 11,8 por ciento y Cinemark, con el 11).



Y en cuanto a estudios, Hollywood sigue liderando el gusto de los colombianos, con el 79 por ciento de los espectadores. Para el cine independiente, queda apenas el 20 por ciento de los espectadores.

