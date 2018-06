Recargados / Críticamente

Lo increíble es que ya hayan pasado 14 años desde que Pixar decidiera dar el salto de sus exitosas películas sobre juguetes y animales a ofrecernos su propia versión de una historia de superhéroes. Esa exitosa primera entrega de 'Los increíbles' nos introdujo al atribulado mundo de una familia de superhéroes que, además de luchar contra el crimen, tenían que lidiar con las vicisitudes de una vida doméstica corriente.

Ahora su director Brad Bird decidió llevarnos de nuevo a ese mundo, donde las cosas no andan tan bien como deberían. El oficio de los superhéroes ha sido declarado ilegal, lo que ha dejado al jefe del hogar sin trabajo y a los criminales con mucha libertad. Como si eso fuera poco, Violeta está sufriendo una adolescencia insoportable, y el pequeño Jack -Jack empieza a mostrar unos superpoderes tan sorprendentes como incontrolables. Quien se ve obligada a sacar la cara por la familia es la madre (otra vez con la fastidiosa voz de Holly Hunter) arriesgándose a caer en manos de temibles criminales.



'Los increíbles 2' se deja ver con mucha gracia, a pesar de que le sobran por lo menos 20 minutos y varias vueltas de tuerca. Lo más novedoso desde el punto de vista argumental es el viraje feminista de la historia, tal vez inspirado por estos tiempos del movimiento Me Too, que deja a la versátil Chica Elástica enfrentada a una de las villanas más gomelas que hayamos visto en mucho tiempo.



Además, la película cuenta con dos recursos infalibles para enganchar al público: la infinita posibilidad de gags que ofrecen los superpoderes de Jack- Jack, y una magnífica banda sonora que rinde tributo a lo mejor de James Bond.



MAURICIO REINA

Crítico de cine @ReinaMauricio