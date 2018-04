La crítica da su veredicto sobre 'Avengers: Infinity War'

El universo cinematográfico de Marvel celebra diez años de historias con su película más ambiciosa, 'Avengers: Infinity War', que reúne a sus superhéroes más populares y que se estrena este jueves en las salas de Cine de Colombia.



Con un elenco lleno de estrellas, la entrega 19 de la franquicia de superhéroes reúne a Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor, Black Panther, los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Spiderman y otros populares personajes, para luchar contra el villano Thanos, al que prestó su voz el actor Josh Brolin.

La expectativa de esta producción, dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, es mayúscula y los críticos especializados ya han dado su opinión, que en general es favorable, como lo reflejan 87 por ciento de comentarios positivos (sobre 163 críticas) del sitio especializada Rotten Tomatoes.



Otro sitio especializado en agrupar críticas, Metacritic, le da una calificación de 68 sobre 100.

Hay comentarios muy elogiosos, como el de la revista británica 'Empire', que le dio cinco estrellas sobre cinco, asegurando que Marvel ha resuelto los problemas del tercer acto y del villano, además de otros. "No importa lo preparado que se sientan, no están listos para Thanos. Y tampoco lo están nuestros héroes", agrega, resaltando el papel del personaje antagónico.



'USA Today' comparte el entusiasmo de 'Empire', asegurando que, aunque es muy difícil superar el impacto de la película original de 'Avengers' (que se estrenó en el 2012), 'Infinity War' hace lo mejor para cambiar el juego de nuevo. "Hay regresos inesperados, verdaderas sorpresas, sacrificios reales y final que va a enloquecer a los fanáticos, y aun así simplemente es maravillosa", asegura la reseña.



En España, el portal Cinemanía comenta que las espectaculares batallas galácticas brillan tanto como sus combatientes espaciales y agrega que la película es, ante todo, un homenaje colosal al universo cinematográfico de Marvel y a sus héros. "Ver interactuar a estos superhéroes, conducidos por los Russo, es lo mejor que te puede pasar en una película de capas y mallas", finaliza la reseña.

Adelanto de 'Avengers: Infinity War', en el Super Bowl Se puede ver a Visión herido, Steve Rogers con nuevos escudos y Iron Man vestido con nanotecnología. Tráiler de la película.

Pero hay otros críticos que señalan que el exceso de la película, que reúne a cerca de 30 superhéroes, puede ser agotador. Por ejemplo, A.O. Scott, de 'The New York Times', aseguró que los ruidosos y cargados espectáculos de combate fueron probablemente las partes más caras de la película, pero el dinero parece menos una herramienta imaginativa que un sustituto de genuina imaginación.



Stephanie Zacharek, de 'Time Magazine', dice que la película no ofrece descanso, está llena de sensaciones pero no tiene pulso. "La película trata las expectativas de su audiencia como cubos de hielo que se acomodan en una bandeja, y, al final, tienes que admitir que es muy minuciosa. Eso no es lo mejor que puedes decir de ella, es su maldición", afirma Zacharek.



Otro sitio especializado, Collider, que aunque la película logra hacer interactuar a esa gran cantidad de personajes el problemas es que una vez que están juntos parece que no saben a dónde ir, aparte de bromear y armar grupos. "En sus películas individuales, vemos como pueden ser mucho mejor, pero en 'Avengers: Infinity War' son menos que la suma de sus partes".



Ahora la batalla de los 'Avengers' sigue en la taquilla mundial, donde espera convertirse en una de las películas más exitosas de la historia (sus dos antecesoras lograron 1.500 y 1.400 millones de dólares).