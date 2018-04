El señor Corregidor / Crítica Mente

Películas que cuenten historias de la Colonia en América hay muchas, pero son pocas las que logran trasmitir la sensación de absurdo de esa época.

Cuando hablo de absurdo, me refiero a aquello de tratar de trasladar un imperio a la retaguardia del mundo, con aborígenes feroces, animales venenosos, clima inhóspito y un paisaje devorador. Y cuando hablo de transmitir la sensación, me refiero a Zama, una película eminentemente sensorial.



Quien quiera caer cautivado por la trama, que busque en otro lado. Y no serán pocos, porque no es fácil asimilar una cinta tan singular como esta de Lucrecia Martel, la más digna sobreviviente del denominado ‘nuevo cine argentino’.



Con una cámara voyerista, un ritmo pausado y atmósferas opresivas, Martel suele contar historias de personajes fuera de balance en situaciones a punto de estallar.



En este caso se trata de don Diego de Zama, un corregidor que espera que el gobernador se digne mandar una carta al rey solicitando su traslado de la Asunción de 1791 a un lugar donde la vida tenga sentido.



La película evoca múltiples referencias artísticas. Es inevitable recordar Esperando a Godot al ver al corregidor hundido en su esperanza sin sentido. También vienen a la memoria Terrence Malick y su visión atmosférica, o Werner Herzog y sus quijotes tropicales.



Pero Martel es Martel y hace las cosas a su manera, un poco despedidora en la primera parte, con una narración estática y un protagonista pusilánime, y contundente en la segunda parte, que arranca cuando una llama se mete en la cámara y termina cuando el diablo está a punto de llevarse el alma del que no aguanta más.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

En Twitter: @ReinaMauricio