¿Listo para crear su propia capa al estilo Jon Snow?

16 de agosto 2017 , 01:06 a.m.

La corporación multinacional sueca IKEA, que se dedica a la fabricación y venta de muebles y objetos para hogar, ha innovado recientemente en redes sociales con una nueva propuesta: crear capas al estilo de Jon Snow, uno de los personajes de la serie de HBO, ‘Game Of Thrones’.

Según la empresa, a través de una publicación que hizo en su cuenta de Facebook, “el verano está terminado y el invierno llegando” así que, qué mejor oportunidad para poner en práctica sus talentos artísticos para construir un abrigo al estilo Snow con elementos muy sencillos, sus tapetes por ejemplo.



IKEA no ha dejado atrás su ingenio, ya que atrajo a cientos de usuarios con un comentario en el que afirma que “los diseñadores de los trajes de ‘Game of Thrones’ casualmente han vestido a Jon Snow con las alfombras de Ikea todo este tiempo”.

Esta aseveración la hizo luego de que Michele Clapton, ganadora del premio a mejor diseño de vestuario en los Premios de la Academia Británica de la Televisión y diseñadora de los trajes que usan los personajes durante la sexta temporada de la serie épica de fantasía, ‘Game Of Thrones’, asegurara que los atuendos que usa Jon Snow durante los rodajes no son más que tapetes de esta empresa multinacional.



Así, Clapton señaló en una entrevista hecha por la revista Esquire que: “tomamos todo lo que pudimos, lo cortamos, y luego lo afeitábamos. Además, les añadimos unas correas de cuero fuerte y algunas rasgaduras. Esto es toda una religión en Game Of Thrones".



Por eso, a continuación encontrará el tráiler de uno de los episodios de la serie de HBO con el cual podrá poner a prueba su observación para reconocer qué otros elementos hacen parte de las curiosos materiales que usa Clapton en la afamada producción.

