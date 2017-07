La secuela de 'Wonder Woman' ya tiene fecha de estreno 

26 de julio 2017 , 08:44 a.m.

Warner Bros anunció que la secuela de 'Wonder Woman', que de nuevo volverá a contar con la actriz israelí Gal Gadot en la piel de la Mujer Maravilla de DC Comics, se estrenará el 13 de diciembre de 2019 en las salas de EE.UU.

Hasta el momento se sabe que 'Wonder Woman 2' podría contar con la dirección de Patty Jenkins, quien dirigió la primera parte.



La secuela fue confirmada en la Comic-Con de San Diego, en donde Warner Bors incluyó esta nueva película en un pequeño montaje de vídeo en el que también adelantó, todavía sin imágenes de escenas, otros proyectos futuros del universo cinematográfico de DC Comics ya anunciados, como ‘The Batman’, ‘The Flashpoint’, ‘Justice League Dark’ y ‘Bat Girl’.



'Wonder Woman’ desembarcó en los cines en junio pasado, bajo la dirección de Patty Jenkins, y hasta la fecha se ha convertido en uno de los éxitos del año con una recaudación mundial que asciende a 771 millones de dólares, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.



Esta cinta cuenta el origen de Wonder Woman desde que era conocida como Diana, princesa de las Amazonas, hasta que se cruza con un piloto (Chris Pine) que le descubre el conflicto bélico que está teniendo lugar en el planeta, por lo que la superheroína decide luchar con el bando aliado en la I Guerra Mundial.



Dado el fenomenal resultado comercial de ‘Wonder Woman’, la primera película que ha contado con una mujer como protagonista dentro de la reciente moda de filmes sobre superhéroes, se daba por hecho que tendría una secuela para la que, de nuevo, suena como posible realizadora Patty Jenkins.