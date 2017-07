D23, la cita mas emotiva de Disney con sus fanáticos

17 de julio 2017 , 08:17 a.m.

17 de julio 2017 , 08:17 a.m.



Las filas interminables y el calor intenso no importaron a las cerca de cien mil personas que acudieron al Anaheim Convention Center. De esos, muchos se atrincheraron uno o días antes de los eventos del D23, el encuentro de fanáticos de Disney, Marvel, Pixar y los estudios de Lucasfilm, que finalizó el domingo 16 de julio en la ciudad de Anaheim, California.

Algunos repitieron la trasnochada de otros años para conseguir los mejores puestos en los paneles de sus filmes y series favoritas. También para llegar primero a las tiendas de juguetes u objetos de colección, convertidos en tesoros esperando ser adquiridos.



En esta dinámica, los seguidores a muerte vieron colmadas sus expectativas al ser testigos excepcionales de una impactante secuencia de la próxima película de 'Vengadores: la guerra del infinito', que fue una de las más ovacionadas y emocionantes del evento. Al igual que nuevas producciones de los estudios Disney como 'Un viaje en el tiempo' (que se estrenará hasta marzo de 2018 en Colombia); 'The Nutcracker The Four Realms',en la que aparecerá el mexicano Eugenio Derbez, o la nueva versión en acción real de 'Dumbo', que dirigirá TIm Burton.



Esa fue una de las apuestas que arrancó un grito cargado de nostalgia, a la par con clásicos con una nueva vida en la gran pantalla como 'Mulan', 'Aladino' o 'El regreso de Mary Poppins', esta última la continuación de una joya de la corona de Disney, que se estreno en 1964 con Julie Andrews y que estará en los cines el próximo año con la actriz Emily Blunt.



"Sabíamos que la original era muy querida y protegida por Disney y los fanáticos, por eso trabajamos muy duro para respetar su legado', dijo Blunt ante el frenético ruido de histeria de una audiencia que con sus aplausos avaló este arriesgado retorno cinematográfico.

Una cosa es clara en este evento: Los seguidores del D23 pagan para ser sorprendidos y convidados de algo que no tienen aún los demás, este año esa premisa se cumplió a cabalidad con la primera imagen de la actualización cinematográfica de 'El rey León' y parte de los protagonistas de 'Star Wars: los últimos Jedi', quienes con fotos del rodaje y su presencia en el escenario, aumentaron la adrenalina de los seguidores de la saga espacial mas famosa del cine.



También se celebró que Mark Hamill, el famoso Luke Skywalker de 'Star Wars', recibiera el título de leyenda Disney: un reconocimiento que el D23 les hace a quienes han hecho parte de la compañía y han ayudado a edificar ese imperio de sueños y de entretenimiento.



Así mismo, se recordó a Carrie Fisher, (la famosa Princesa Leía de Star Wars) quien falleció el pasado 27 de diciembre. "Te extraño mucho", dijo Hamill con nostalgia ante uno de los pocos silencios del evento, en homenaje a la que la actriz también alcanzó el título de leyenda.



Pero eso cambió al aparecer Stan Lee para recibir el mismo premio. El creador de la compañía de cómics Marvel, y que dio paso a una de las empresas más lucrativas del cine de superhéroes, como Marvel Studios.



"Recuerdo haber visto el libro El arte de Walter DIsney en una librería y quería tenerlo a toda costa. Luego pude comprarlo. Walt Disney fue siempre una inspiración par mí", comentó emocionado Lee, no sin antes recordar a su amigo Jack Kirby, con quien creó, entre otros, a los 4 Fantásticos, y que también quedó en ese grupo de elegidos con Whoopi Goldberg, Wayne Jackson, Julie Taylor y Oprah Winfrey, entre otros.

Durante los tres días que duró el D23, el ritual fue siempre el mismo : una multitud de gente que escapaba de su rutina entre corredores llenos de objetos de gran valor sentimental y económico, que brillaron con cientos de de destellos de cámaras fotográficas registrando a muchos personajes de la ficción caminando entre sus devotos incondicionales.



Otros estaban felices tras haber visto el nuevo proyecto animado en el espacio bajo el mando del genio de la animación John lasseter; otros habían visto el espectacular trabajo de animación de 'Coco', todo un tributo a la cultura mexicana. Hubo otros que perdieron un poco la voz al ver una de las secuencias del retorno cinematográfico de la película animada 'Los increíbles': un bocado exquisito entre los que se probaron en ese encuentro de fanáticos con Disney.



"Valió la pena la espera", se escuchó durante la salida de algunos de los paneles más importantes, así como no importó dormir un rato en la calle o tomar litros de café para aguantar varias horas en la puerta del Anaheim Convention Center. "Lo volvería a hacer de nuevo", dijo emocionado uno de esos guerreros, aunque reconoció que le quedaron debiendo algo de la nueva película de Han Solo, uno de los,personajes más queridos de 'Star Wars'. Ya vendrá otro D23 para la revancha.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO