La Cómic-Con de San Diego fue el reino de las sorpresas

Batman camina con una mirada de nostalgia muy cerca de un spiderman que, aunque cansado, no para de tomarse fotos, mientras varias jóvenes disfrazadas de la Mujer Maravilla están despidiéndose entre sí.

Esas son algunas de las imágenes que se vivieron en la mayor fiesta de la cultura del entretenimiento en el mundo: la Cómic- Con en San Diego, Estados Unidos.



Este año, el evento contó con cerca de 130.000 personas por día en el Centro de Convenciones de San Diego que disfrutaron de la 49.ª edición de este gran encuentro de fanáticos de los cómics, las series de televisión, el cine y los videojuegos.



Aunque no hubo protagonismo de series como Game of Thrones o de los estudios Marvel y Disney, miles de seguidores les cumplieron la cita a los animadores, a los poseedores de tesoros de fantasía, literatura y tecnología. Así como a las estrellas de un espectáculo que tuvo un cierto sabor a nostalgia y muchas sorpresas.



En la Cómic-Con apareció la actriz británica Jodie Whittaker, quien es la primera mujer que interpreta al personaje principal de Doctor Who, una de las producciones de tono épico y fantástico más famosas de la televisión en el mundo y que se comenzó a emitir en 1963.



Así mismo, miles abarrotaron la sala donde se llevó a cabo el panel de los protagonistas de la serie Breaking Bad, para celebrar junto a sus protagonistas el décimo aniversario del lanzamiento de la producción.



Otros se fueron con una sonrisa de oreja a oreja al ser los primeros en ver los adelantos y conocer otros detalles de películas como Aquaman, Godzilla: King of the Monsters , Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald y del superhéroe Shazam!.

Sumado a imágenes de Transformers: Bumblebee; la nueva producción cinematográfica de Depredador; el antihéroe Venom y la cinta animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, y Dragon Ball Super: Broly.

Sumado a imágenes de Transformers: Bumblebee; la nueva producción cinematográfica de Depredador; el antihéroe Venom y la cinta animada Spider-Man: Into the Spider-Verse, y Dragon Ball Super: Broly.

Mientras que los amantes del horror –otro de los géneros que brilló– vieron avances de filmes como It: Chapter Two; The Nun y la nueva película de la saga de Halloween.

​

Los asistentes también recordaron la primera década del universo cinematográfico de Marvel y el vigésimo quinto aniversario de el programa televisivo de ciencia ficción Archivos X.



“Amamos la sensación de familia que hay aquí”, dijo Miguel Capuchino, quien estaba vestido como una versión masculina de un personaje femenino de la película animada de Tim Burton El extraño mundo de Jack (... ). “Es solo una reunión de un montón de fanáticos, nadie te juzga y todos te apoyan mucho”, agregó.



Este evento anual, que comenzó como una reunión informal de aficionados de la ciencia ficción para intercambiar libros de historietas el 21 de marzo de 1970, es ahora el mayor referente de lo que está pasando en el mundo de la fantasía y los medios de entretenimiento masivo.



CULTURA

Con información de Reuters y AFP