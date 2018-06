Bogotá le da la bienvenida al Cómic Con

Fueron muchas llamadas al exterior y una negociación intensa tratando de convencer a algunas estrellas del mundo de los cómics, el cine o las series, para que vinieran a la primera edición de la Cómic Con en Bogotá, que comienza hoy en Corferias y se extenderá hasta el próximo lunes.

Se trata de la convención más importante para los fanáticos de las series de televisión, los dibujos animados, el cine y los videojuegos.



Los organizadores de esta nueva experiencia en la capital del país tuvieron una lista preliminar de posibles invitados de lujo, con nombres como el de Winona Ryder, protagonista de la serie Stranger Things; Danai Gurira, la guerrera Michonne de The Walking Dead, o Ian Somerhalder, la estrella de The Vampire Diaries.



Pero Ryder no pudo cumplir la cita por un problema de agenda, Gurira estaba tratando de tener un respiro en Nigeria luego de un trabajo agotador en la serie de zombis y en las películas Avengers: Infinty War y Black Panther, mientras que a Somerhalder se le cruzaban con unas vacaciones en Turquía.

“Insistimos mucho, pues queríamos conseguir un nivel como el de la Cómic Con de Medellín el año pasado, que tuvo a Nicolaj Coster-Waldau, estrella de Game of Thrones, y a Millie Boby Brown, la famosa Eleven de Stranger Things”, recuerda Julio Caballero, organizador del evento.



Un esfuerzo que al final rindió frutos, pues Nathalie Emmanuel, la asistente de la reina de los dragones en Game of Thrones, dijo sí a la invitación en Bogotá.



Así como Darco Peric, conocido por su papel de Helsinki en la serie española La casa de papel, y el niño Luis Ángel Gómez Jaramillo, quien hizo la voz de Miguel, personaje principal de la película Coco. Luego se les sumó Nikolaj Coster-Waldau, el danés que interpreta al caballero Jaime Lannister –también en Game of Thrones– y quien estuvo en Medellín el año pasado en la quinta edición de este encuentro que se realizó en la capital de Antioquia; parece que le gustó Colombia, y como dicen: “el que es caballero repite”.



Con ese elenco de lujo comienza esta fiesta con el entretenimiento que tendrá siete pabellones del gran salón Óscar Pérez de Corferias de la capital colombiana, donde los visitantes podrán encontrar espacios para adquirir objetos relacionados con las famosas sagas de ciencia ficción; vivir experiencias con videojuegos o ver adelantos de series de televisión y cine.

Junto a paneles y conferencias con artistas del cómic, animadores como el bogotano Miguel Otálora, que trabaja en el equipo de animación de la producción televisiva Rick and Morty. Hoy el evento comenzará a las 12 del día y finalizará a las 9 p. m., con un precio especial de 25.000 pesos.



Mañana y el domingo, la Cómic Con irá de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, y el lunes las puertas de Corferias se abren a la misma hora y finalizará a las 8 p. m. Para esos tres días, el valor de la entrada es de 42.000 pesos.

La cita con los famosos

El encuentro con Darko Peric será el sábado a las 5 p. m. y el domingo, a las 3 p. m. Nathalie Emmanuel, el domingo y el lunes, a las 4:15 p. m. Mientras que Nikolaj Coster-Waldau se encontrará con sus fanáticos el domingo, a las 5:15 p. m., y el lunes a las 6:30 p. m.

Nikolaj Coster-Waldau, quien interpreta a Jaime Lannister en Game of Thrones, regresa a Colombia en esta edición de la convencipon de entretenimiento. Estuvo el año pasado en Medellín. Foto: Foto: Cómic Con Colombia



El niño de 13 años Luis Ángel Jaramillo se presentará el lunes festivo a las 2:30 p. m.

“Nunca he estado en un Cómic Con y quiero vivir las emociones de la gente, más allá de las redes sociales”, comenta Darko Peric, actor serbio que desarrolló su carrera en España.



“La esencia de todo esto son los fanáticos y sus pasiones; uno puede llegar a ver desde sonrisas hasta lágrimas de alegría. Es tener más cerca a los artistas y las cosas que te gustan”, explica Julio Caballero.



En esta ocasión, la gente podrá tomarse fotos y tener un autógrafo de los invitados especiales. La foto con Coster-Waldau costará 150.000 pesos y su autógrafo, 100.000. Mientras que con Emmanuel, los precios serán 100.000 y 80.000 pesos, respectivamente.



También habrá un paquete especial de una foto con los dos actores por 200.000 pesos. Con Peric será de 40.000 la imagen de recuerdo y 30.000 por su firma. Mientras que Jaramillo solo se hará fotos y costarán 40.000 pesos.



“Esto es algo que ha ido ganando terreno entre los fanáticos colombianos (...) En ediciones internacionales de la Cómic Con, esos combos fueron de 80 a 100 dólares (de 240.000 a 300.000 pesos, aproximadamente).



Para la edición de Bogotá se esperan más de 50.000 asistentes en los tres días del evento. “Tenemos 20 experiencias para los visitantes, como hacer parte del universo de Los Vengadores de Marvel a través de una pantalla verde; simuladores virtuales y hasta el batimóvil que se usó en la película La liga de la justicia, que es casi un tanque de seis toneladas de peso, siete metros de largo y tres de ancho”, detalla Caballero.



Se exhibirá un espacio dedicado a celebrar los 80 años de Supermán con la participación del animador brasileño Paulo Siquiera, que ha dibujado diez portadas del cómic del superhéroe y hoy trabaja en Marvel. “Hay que recalcar que se trata de un evento familiar y los niños menores de 8 años no pagan entrada”, finaliza Julio Caballero.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento