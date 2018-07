Un viaje por el universo de los fanáticos extremos del cómic 

Miles de personas caminan disfrazadas de superhéroes. Se siente el calor, pero también la emoción de quienes participan en la que se considera la mayor celebración de la cultura pop.por En la ciudad de San Diego, California (EE.UU.) la línea que separa la a fantasía y la realidad será más difusa hasta el domingo 22 de julio.

'Pantera Negra' y 'Ant-Man' han tenido mucho protagonismo y atención entre los fanáticos, al igual que personajes icónicos de grandes franquicias de entretenimiento como 'Star Wars' o 'Game of Thrones' que dominaron en otras ediciones del encuentro, pero que no tienen una presencia tan fuerte en la 49 edición de la Cómic Con.

Olaf, el muñeco de nieve de la película 'Frozen' no tiene problema a la hora de romper un poco las reglas en la famosa convención de San Diego. Foto: EFE



Desde que comenzó como un pequeño encuentro de seguidores de cómic en la década del 70, hasta ahora que atrae cada año a unas 130.000 personas, la Cómic Con es también el referente más fuerte que tienen las series y las películas para afianzar su alianza con sus devotos seguidores. La revista 'Rolling Stone' la describió como "el Super Bowl de la gente a la que no le gusta ver el Super Bowl".



Así mismo, los fanáticos del horror han tenido la oportunidad de ver avances de filmes como 'It: Chapter Two'; 'The Nun', entre otros. Sumado a la producción Transformers "Bumblebee o la nueva producción cinematográfica de Depredador; el antihéroe Venom" y la cinta animada 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'.

Bill Burr, Vince Gilligan, Peter Gould, Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando y Giancarlo Esposito, en un panel en el que recordaron anécdotas de la serie 'Breaking Bad'. Foto: AFP

'Aquaman', 'Godzilla: King of the Monsters', 'Fantastic Beasts' y 'Shazam!', fueron otros de los temas que se discutieron en el Cómic Con, que también fue el escenario para celebrar el décimo aniversario de 'Breaking Bad'; junto a una sección dedicada a 'Fear the Walking Dead' y el reencuentro de 'The Walking Dead' con sus fanáticos que ahora están preocupados por el retiro de su protagonista Andrew Lincoln, que estará hasta la novena temporada.



