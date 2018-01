Episodio de transición / Crítica Mente

Star Wars: los últimos Jedis es una película cumplidora, que mezcla varios de los ingredientes que hemos visto a lo largo de los 40 años de esta saga. Por un lado, hay elementos refrescantes y lúdicos, como los que hicieron de las tres primeras entregas (Episodios IV, V y VI) uno de los universos más entrañables de la historia del cine. Pero también hay relleno descarado, como el de aquella horrible noche que fueron los Episodios I, II y III, y que casi hunde la franquicia.

¿Por qué cumplidora? Porque la nueva trilogía funciona adecuadamente como episodio intermedio, aquel en el que puede pasar mucho, pero también puede no pasar nada, porque la trama quedó planteada en el Episodio VII y se resolverá en el XIX. En su condición de eslabón, la película gira alrededor de una gran persecución con los malvados de la Primera Orden enfrentados a los rebeldes de La Resistencia. Mientras tanto, la impetuosa Rey trata de convencer a Luke Skywalker de que vuelva a la batalla.



Los últimos Jedis tiene a favor el talante épico que reinstauró el Episodio VII, varias buenas secuencias de acción (de acción de verdad, no como los pastiches de video-juego de los episodios de la horrible noche) y cierta dosis de cinismo que ha sabido cultivar con los años Skywalker, y que dignifica a cualquier héroe que se respete.



En contra juegan los interludios de humor flojos y forzados, el desperdicio de Laura Dern y Benicio del Toro, y la compleja condición de ser un episodio intermedio en el que no pasa nada aunque en apariencia pase mucho, como lo demuestran eternos 152 minutos de duración.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

​En Twitter: @ReinaMauricio