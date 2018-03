Dignidad y entereza / Crítica Mente

En los últimos años, Chile ha desbancado a Argentina como el epicentro de una de las cinematografías más interesantes de América Latina, al lado de la mexicana.

Mientras los cuates Cuarón, González Iñárritu y del Toro siguen haciendo de las suyas en Hollywood, en el extremo austral se ha consolidado una generación representada por Andrés Wood (Machuca), Pablo Larraín (El club) y Sebastián Lelio, quien hace unos años sorprendió con Gloria y ahora se llevó el Óscar a la mejor película extranjera con Una mujer fantástica.



La cinta cuenta la historia de una transexual que sostiene una relación estable y consentida con un hombre mayor que se ha separado de su esposa. A pesar de las dificultades que supone una relación como esta en una sociedad latinoamericana, el romance avanza bien hasta que sucede lo imprevisto: el hombre es víctima de una dolencia que deja a la protagonista enfrentada a las sospechas de la justicia y al desprecio de la familia de su novio.



Una mujer fantástica dista de ser una película perfecta. Varios elementos narrativos son excesivamente obvios, sobre todo tratándose de una trama que pide a gritos la sutileza. Un ejemplo es el recurso facilista de poner a la protagonista a cantar el tema de Aretha Franklin You Make Me Feel Like a Natural Woman o de hacer que golpee una pera de boxeo para liberar su frustración.



Pero más allá de esas deficiencias, la cinta tiene dos activos invaluables: una historia cautivante que agarra al espectador desde el primer minuto y una actuación sobresaliente de Daniela Vega, quien, con su caracterización, demuestra que sabe muy bien lo que significan las palabras ‘dignidad’ y ‘entereza’.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

En Twitter: @ReinaMauricio