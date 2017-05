Lazos familiares / Crítica Mente

04 de mayo 2017 , 01:55 a.m.

Algunos espectadores recordarán De tal padre, tal hijo, ganadora del premio del jurado en Cannes y que pasó por nuestras pantallas hace unos años.

En esa cinta, Hirokazu Koreeda mostraba los atributos que lo han convertido en uno de los directores más importantes del cine japonés actual: una narración pausada, un estilo visual armonioso y una indagación en los dilemas de la familia.



Ahora regresa con Nuestra hermana pequeña, una cinta de hermosa factura que, sin embargo, puede dejar desconcertado a más de un espectador. En esta ocasión, Koreeda vuelve a abordar el tema de los lazos familiares, pero desde otra perspectiva.

Tres hermanas llegan a la edad adulta tras haber sido abandonadas por su papá, que se fue con otra mujer, y por su mamá, que no soportó la carga.



Tras el fallecimiento de su padre, se enteran de que tuvo una hija con su segunda mujer y deciden adoptarla. En la interacción del renovado grupo familiar salen a flote los reclamos y los rencores acumulados.



Nuestra hermana pequeña constituye una prueba de resistencia, que premia al espectador paciente con una gratificación principalmente estética.



La manera de narrar de Koreeda es pausada y apenas sugiere los conflictos, que aparecen mimetizados en medio de escenas de la vida cotidiana.



Esa sutil aproximación a la historia funciona en muchas ocasiones, pero en otras deja la sensación de que no está pasando nada en la pantalla.



Pero esos traspiés narrativos no empañan el espectáculo visual que ofrece esta cautivante exploración de unos rituales domésticos que se resisten a ser arrasados por la modernidad.



‘Nuestra hermana pequeña’

Dirección: Hirokazu Koreeda

Con: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Suzu Hirose

Clasificación: todos



MAURICIO REINA

Crítico de cine