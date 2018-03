Terrible adolescencia / Crítica Mente

Una de las sorpresas de las candidaturas a los premios Óscar este año son las cinco nominaciones que ha recibido la comedia Lady Bird. Y no es que la película carezca de ciertos méritos, como lo demuestran los Globo de Oro que ganó a la mejor comedia y la mejor actriz principal. Pero de ahí a haber sido nominada a las estatuillas a mejor película, dirección y guion, además de las razonables candidaturas a los premios a actriz principal y secundaria, hay mucho trecho.

La cinta cuenta la historia de una adolescente que vive conflictuada con su vida en la ciudad de Sacramento, en California. Su constante pie de guerra no solo se orienta contra su ciudad y su colegio, sino sobre todo contra su mamá, a quien no quiere parecerse nada pese a parecerse mucho.



Su mayor aspiración es graduarse cuanto antes e irse a estudiar a la Costa Este, lo más lejos posible de las cantaletas de su madre, de las enseñanzas de sus profesoras religiosas y del insoportable sinsentido de los rituales de la adolescencia.



Lady Bird cuenta con unos personajes bien estructurados, pero no mucho más que eso. El rol de la protagonista es tan genuino que parece haber sido escrito a imagen y semejanza de la guionista y directora Greta Gerwig, pareja del reconocido cineasta Noah Baumbach. Sus relaciones más importantes (con su madre, su padre y su mejor amiga) son verosímiles y funcionan muy bien.



No se puede decir lo mismo del anecdotario escolar, con un humor apenas tibio, ni de las relaciones amorosas, tan gratuitas y superficiales que con frecuencia desnudan su esencia de ser simples recursos argumentales.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

