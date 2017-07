El cine local tiene cinco opciones en los Platino

El sábado, cuando se realice la cuarta edición de los premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano, varios nombres colombianos figurarán como nominados en diferentes categorías: dos actrices (Angie Cepeda y Juana Acosta), un documental (Todo comenzó por el fin), el guion de un largo de ficción (El acompañante) y la mejor serie de TV (La Niña).



“Las actrices que están en la competencia son maravillosas, para mí ya es un regalo estar metida en ese ramillete de cinco actrices que representan el cine iberoamericano. Ahora, ganar o no es lo de menos, el regalo es la nominación”, asegura Angie Cepeda, postulada por su actuación en el thriller La semilla del silencio.

Las intérpretes a las que se refiere la actriz costeña (Magangué, Bolívar, 1974) son, además de Acosta (nominada por el filme Anna), la brasileña Sonia Braga (Aquarius), la española Emma Suárez (Julieta) y la uruguaya Natalia Oreiro (Gilda, no me arrepiento de este amor).



En La semilla del silencio, Cepeda es María del Rosario Durán, una fiscal de derechos humanos que investiga a un miembro del Ejército, ligado al asesinato de varios jóvenes presuntamente implicados en actividades ilícitas.



“Cuando leí el guion, acepté el personaje sin pensarlo porque me encantó la idea de ponerme en la piel de ella, sobre todo por su ‘berraquera’ y porque más allá del peligro en el que se encuentra, no para y pone el caso por delante de su propia vida”, explica Cepeda, radicada en Los Ángeles y quien tiene en remojo dos proyectos de cine y uno en televisión (la serie Camioneros, que dirigió Jacques Toulemonde.



“Los premios Platino son una oportunidad para apoyar nuestro cine, dar a conocer a quienes lo hacen y sus procedencias (...). Tenemos mucho en común, culturalmente hablando, y hay mucha variedad que la gente desconoce”, agrega la actriz.

Los demás nominados



Para esta edición, la película española Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, es la favorita con ocho nominaciones. Neruda (Chile), Julieta (España) y La delgada línea amarilla (México) también pisan fuerte.



La Niña, serie de televisión colombiana producida por CMO y emitida por Caracol, fue postulada en la naciente categoría que premiará la mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana.



Se enfrentará con Bala loca, de Chile; El marginal, de Argentina; Cuatro estaciones en La Habana, de Cuba y España, y las ibéricas Velvet y El ministerio del tiempo.



“Incluimos las series por la importancia que ha adquirido la televisión en los últimos años, que echa mano del lenguaje cinematográfico. Se están produciendo cosas muy importantes. Creo que el próximo año deberíamos generar un premio para la producción digital”, dice el realizador Gustavo Nieto Roa, director de Egeda Colombia, entidad que vela por los derechos de los productores audiovisuales y forma parte de Egeda en Iberoamérica, que organiza los Platino.



Los ganadores de las distinciones serán revelados en Madrid durante una ceremonia que se hará en el centro de eventos la Caja Mágica (ver recuadro).



En la velada habrá presentaciones musicales a cargo de Miguel Bosé, India Martínez y Los del Río junto con Gente de Zona. Además, se llevará a cabo un homenaje al actor Edward James Olmos.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento