Colombian Film Festival, vitrina para el cine nacional en Nueva York 

En contraste con la poca acogida que en años recientes tienen las películas nacionales en los cines del país, las salas en Nueva York se llenan de público para ver lo más reciente que se ha producido en Colombia.



Nacionales y neoyorquinos de otros países abarrotan el Village East Cinema, el lugar donde se realizan las proyecciones de The Colombian Film Festival en Nueva York (Festival de Cine Colombiano), que se lleva a cabo hasta mañana.

“Esta es la oportunidad de medirle el pulso al cine de nuestro país, de encontrarse con las miradas de importantes realizadores como Víctor Gaviria, Iván D. Gaona, Harold Trompetero o Luis Ospina. Es una forma de ver las historias locales”, explica Juan Carvajal fundador y quien, casi a pulso, mantiene esta iniciativa.



La programación incluye variedad de cortos, documentales y producciones de ficción. Algunos de los títulos que se ven este año son La mujer del animal, Keyla y Perros, que además son estrenos en Estados Unidos.



También figuran Pariente, Túnel, En tierras lejanas, El valle sin sombras, Home, X-500, Los nadie, Oscuro animal, Pizarro, Madre y Todo comenzó por el fin, este último filme documental que tendrá dos exhibiciones especiales hoy en el Museum of the Moving Image, un sitio emblemático para la cinematografía mundial.



“El gran reto era traer a los colombianos a Manhattan a ver cine, pero la recepción ha sido increíble. Llevamos cuatro años en los que se ha vendido la boletería de todas las salas”, agrega Carvajal, que realizó el primer festival en el 2012.



Sin embargo, para este cineasta caleño no ha sido fácil mantener el certamen: este año debió recortar su duración a la mitad y, a pesar de tener patrocinadores fieles, mucho dinero para producirlo sale de su bolsillo.



“Queremos que se mantenga porque el día que no lo hagamos, el festival se muere. La ayuda de la Embajada de Colombia acá ha sido clave y nos jugamos todo con la taquilla, que es de donde sale el dinero para pagar las salas y los hoteles. Así que le hacemos un llamado a la empresa privada y a las entidades públicas para que se vinculen”, clama Carvajal.



Los precios de las boletas oscilan entre los 5 y los 18 dólares, y se pueden adquirir a través de la página oficial del festival: colfilmny.com, donde también se puede consultar la programación.



“Yo sueño con que el cine colombiano se viva en el país con la misma intensidad que sucede acá en Nueva York. Ojalá el espectador se reenamorara de su cine, se reencontrara con él”, agrega el organizador.

Los jurados del certamen

Además de las exhibiciones, The Colombian Film Festival en Nueva York escoge y premia las mejores producciones colombianas en corto, documental y ficción. Entre otros, este año integran el jurado el realizador Sean Baker (‘Take Out’, ‘El príncipe de Broadway’, ‘Tangerine’), nominado a los premios Spirit del cine independiente y ganador del Robert Altman en ese certamen, y el académico documentalista, y productor Samuel D. Pollard, que aspiró a un Óscar por el documental ‘4 Little Girls’, que dirigió Spike Lee (‘Malcolm X’, ‘La hora 25’).



