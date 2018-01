'Coco' gana mejor película de animación en los Globos de Oro

La película de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, consiguió este domingo el premio a la mejor película de animación en la 75 edición de los Globos de Oro.



Esta cinta era la gran favorita para llevarse el galardón. Sus rivales eran "Boss Baby", "Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

Además de este galardón, los principales ganadores de la noche hasta ahora han sido:



Mejor serie de televisión (drama): The Handmaid's Tale, o 'El cuento de la criada'.

Mejor actor de televisión (drama): Sterling K. Brown, por 'This is Us'.

Mejor actriz de serie dramática: Elisabeth Moss, por The Handmaid's Tale o 'El cuento de la criada'.

EFE y ELTIEMPO.COM