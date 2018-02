‘Interpretarse a sí mismo es la cosa más difícil del mundo’

Cuando se empezó a hablar de una película sobre su increíble experiencia de frustrar un ataque terrorista a bordo de un tren a París, el 21 de agosto del 2015, Alek Skarlatos, Spencer Stone y Anthony Sadler ya tenían en mente a los actores que querían que los interpretaran: Zac Efron, Chris Hemsworth y Michael B. Jordan, respectivamente.



El director, Clint Eastwood, tenía otra idea: ¿qué tal si los tres estadounidenses, honrados con la Legión de Honor por el Gobierno francés, hacían de sí mismos?

El estudio accedió, y los tres se reencontraron en Europa, en agosto, para recrear el recorrido por el Viejo Continente que concluyó con ese trágico día a bordo del tren Thalys de Ámsterdam a París de la 1:17 p. m.



Un terrorista abrió fuego contra los pasajeros antes de que su rifle se atascara, oportunidad que fue aprovechada por los tres hombres para someterlo. El trío, criado en Sacramento, California, escribió el libro en el que está basada la película.



“Le pregunté a Spencer qué se le cruzó por la cabeza para enfrentar a este tipo, armado con un AK-47, y me dijo: ‘No pensé nada’, pero cuando escuchó el clic del atascamiento del rifle supo que estaba vivo y que no estaba destinado a morir ese día”, dice Eastwood, ganador de cinco premios Óscar.



El director, que a los 87 años se ha especializado en películas sobre héroes reales, recreó fielmente esos minutos espeluznantes, incluyendo la misma ropa de los involucrados y filmar en un tren en movimiento. El resultado se verá en las salas de cine este jueves, cuando ‘15:17 Tren a París’ se estrene en Colombia.



En Los Ángeles, Eastwood y los tres héroes hablaron con un grupo de medios sobre su experiencia. Estos son apartes editados.



Señor Eastwood: ¿por qué hizo esta película?



Fue una historia fascinante cuando la leí en el periódico, y aún más fascinante cuando conocí a los muchachos, hace un par de años, en Culver City. Spencer (Stone) me sugirió mirar su libro. Siempre me ha interesado qué motiva a ciertas personas a hacer cosas, ya sean heroicas o tontas.



¿Cuándo decidió usar a los personajes reales?



Los actores profesionales jugaron un papel importante en eso. Cuando tienes gente con buena formación, ellos (los actores naturales) tienen una idea de qué hacer sin perder su realidad. Los actores profesionales odiarían interpretarse a sí mismos, porque es lo más difícil de hacer en el mundo. El objetivo principal fue simplemente dejarlos ser.



¿Y qué pensaron estos tres hombres cuando supieron que rodarían con Clint Eastwood?



Anthony Sadler: Spencer me contó que Clint Eastwood lo llamó porque había leído el libro y quería hacer una película. Pensé que eso era algo insuperable.



¿Cómo fue esa llamada?



Spencer Stone: Fue sorprendente. Sentí un gran alivio porque sabía que él le haría justicia a la historia.



¿Qué pensó Alek?



Alek Skarlatos: Cuando hablamos de hacer una película pensé en ‘Sully’ (la cinta de Eastwood sobre el piloto que acuatizó un ‘jet’ comercial en el río Hudson). Sabía que esta es su especialidad.



¿Quieren ser actores?



Skarlatos: Me encantaría. La experiencia requirió mucho crecimiento nuestro, pero al mismo tiempo fue tan divertido que no deberíamos dejar de intentar.



Stone: Fueron los dos meses más divertidos de mi vida, así que me gustaría seguir. Aprendí mucho sobre mí mismo y pude lidiar con algunas de mis inseguridades. Interpretarse a sí mismo significa escoger las partes tuyas que vas a mostrar a millones de personas.



Sadler: El señor Eastwood nos inculcó seguridad y nos dio confianza para seguir esto como profesión.



¿Qué esperan ahora?



Sadler: Que se muestre que no somos los únicos tipos ordinarios con algo extraordinario. Que la gente se sienta inspirada por lo que hicimos para superar obstáculos en su vida.



Señor Eastwood: ¿Cómo nace un héroe?



Hay todo tipo de cosas extrañas que estamos enfrentando en esta generación. A veces piensas: ‘¿Qué haría si estuviera caminando por Barcelona y de pronto un carro se aparece sobre la acera?’. Muchas veces piensas que el destino juega una parte en todo, y eso es lo que pasó con estos muchachos. Todos pasaron por situaciones que después les sirvieron en ese momento. Había más de 300 personas en ese tren, y aparece una persona con tres armas y munición como para matar a cientos. Pudo haber sido un día horrible... pero no lo fue.



En la película vemos que cosas que parecían insignificantes en sus vidas, en su formación militar, fueron determinantes...



Stone: Es extraño cómo la vida nos llevó en esa dirección. Estoy seguro de que mucha gente que no se siente feliz donde está puede al menos pensar que lo que hace, pequeño o grande, puede ser muy útil más tarde. No sabes qué pasará.



¿Qué cosas, además de actuar, planean hacer?



Skarlatos: Los últimos años han sido una montaña rusa. Nunca imaginamos lo que hemos hecho. No sabemos muy bien qué haremos después. Ahora lo estamos tomando con calma.



Stone: Si algo aprendí de Clint Eastwood, es vivir el momento y no desperdiciar el tiempo pensando demasiado hacia el futuro.



Sadler: Esta película nos ha dado una plataforma. Estamos tratando de ver cómo la usamos en una forma positiva, para ser un ejemplo.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Los Ángeles (EE. UU.)