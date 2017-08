Cuatro claves para terminar la temporada de ‘Game of Thrones’

Este domingo será el final de la séptima temporada de 'Game of Thrones'. Un episodio que desencadenará decisiones importantes para lo que será la guerra contra los White Walkers.

Conozca las cuatro claves para terminar la temporada. Si no está al día con la serie, evite los 'spoilers' que vienen a continuación.

Alianza o guerra total: se viene la reunión de las casas

En el adelanto del último capítulo de esta temporada, los ejércitos de Daenerys Targaryen y el de los Lannister se verán, nuevamente, frente a frente, tras una seguidilla de batallas entre las casas que han sido uno de los puntos fuertes de los recientes episodios.



El adelanto promete un encuentro entre las casas, en el que también participará Jon Snow, principal aliado de Daenerys, quien no se ve en ese avance en la reunión.



El único diálogo del adelanto lo hace Snow ante la mirada de Cersei Lannister. “Solo importa una guerra. Y está aquí”, dice el Rey del Norte.



Se espera que se plantee una alianza para pelear contra los White Walkers. También, es factible que los poderosos ejércitos de estos bandos entren en confrontación, mientras el letal enemigo se sigue aproximando al Muro.

¿Qué pasará entre Daenerys y Jon Snow?

Cuando Daenerys daba por muerto a Jon Snow, quien no pudo huir con ella en la batalla contra los White Walkers, apareció de manera milagrosa agonizando en el caballo de su tío Benjen Stark, quien llegó para salvarlo.



Daenerys estuvo al lado de Snow mientras este se recuperaba. Al despertar, el Rey del Norte le dijo que se iba a arrodillar ante ella, situación a la que se había negado durante toda la temporada. Parece que estuvieran a punto de comenzar un romance, ¿pasará algo entre dos de los personajes más queridos de la serie? ¿Se consumara una especie de incesto o, por el contrario establecerán una alianza forjada con sangre de dragón y de lobo? (Atención: así se llama el capítulo 'The Dragon and the Wolf').

Invernalia padece la tensión entre Arya y Sansa

En esta temporada, los hermanos sobrevivientes de la familia Stark volvieron a reunirse. Jon Snow, Rey del Norte, deja a Sansa encargada del trono para ir a buscar apoyo de Daenerys contra los caminantes blancos.



Es ella, Sansa, la que recibe a Bran, ahora convertido en el cuervo de tres ojos, y se da cuenta de algunas de las insólitas habilidades que posee tras huir de los White Walkers.



A Invernalia (Winterfell) también llegó Arya, quien se convirtió en una auténtica guerrera tras los crueles entrenamientos a los que fue sometida por No One.



En los últimos episodios, Sansa, que es aconsejada por Littlefinger, empieza a tener momentos tensos con Arya. Esta tensión se puede resolver en este capítulo con consecuencias trágicas para los Stark. Por lo pronto, vemos a Sansa salir, en medio de una fuerte nevada, y dejar atrás su hogar. ¿Qué habrá tras esa partida?

El poderoso ejército de los White Walkers

El último episodio de ‘GoT’ se mostró el poderío del Rey de la noche. Los White Walkers y su ejército de zombis enfrentaron a Jon Snow, quien se atrevió a desafiarlos.



Snow y el pequeño grupo que lo acompañó estaba cerca de ser abatido por el ejército del Rey de la noche, pero apareció Daenerys para dispersar a los enemigos con sus tres dragones.



Parecía que todo estaba controlado, hasta que el Rey de la noche sacó una lanza que acabó con Viserion, el menor de los ‘hijos’ de Daenerys.



Finalmente, el Rey de la noche ‘revive’ a Viserion y vuelve a su ejército aún más temible a escasos pasos del Muro, donde se librará una batalla épica en la siguiente temporada.



Así las cosas, la gran incógnita es qué tanto darán los productores de esta línea narrativa, cuyo momento más fuerte promete estar en la próxima temporada. Hay por lo menos dos posibilidades: que quede jugado el tablero sobre el que Westeros enfrentará la amenaza del norte, o que en medio de las intrigas políticas el ejército de muertos llegue al Muro con una ventaja mayor a la que, aparentemente, ya tiene.



