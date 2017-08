‘Clash’, una película innovadora, impactante y reflexiva

Un furgón de la policía egipcia que encierra a un grupo de manifestantes que han salido a las calles se convierte en el escenario opresivo y violento en el que se desarrolla el filme Clash, de Mohamed Diab, un drama que explora el choque de puntos de vista en un contexto peligroso.

Se trata de una mirada fuerte a las diferencias y cómo estas sufren transformaciones impactantes, cuando todos los protagonistas están en igualdad de condiciones y no tienen el poder para imponerse.



Clash es cruda, directa y tiene un estilo orgánico y casi natural en su narración, y ofrece un contexto digerible del caos político que vivió Egipto tras la destitución del presidente islamista Mohamed Morsi.



Pero no es un filme político, al contrario ofrece una lectura humana y cercana de los personajes, que tienen que apreciar desde los barrotes del carro policial la lucha de una multitud por un poco de equilibrio en sus vidas. Mohamed Diab habló de su película con EL TIEMPO.



Aunque está inspirado en hechos reales, hay una tenue línea entre ficción y realidad, ¿por qué eligió jugar con esos dos elementos en la película?

Esta no es la primera vez que escribo una película remotamente basada en una historia real. A veces depende de lo que quieres decir como director y guionista, y a veces me apego a estrictamente a lo que pasa o exagero la verdad.



Aquí el mensaje más importante era humanizar a todos. Hay de hecho una historia verdadera, muy parecida a lo que pasa en el vehículo, pero solo mostraba un punto de vista, fue un incidente brutal.



‘Clash’ se basa en lo que se conoce como la Primavera Árabe, pero usted no refleja su punto de vista de esta realidad. ¿Cuál es su opinión acerca de eso?

Fui parte de la revolución egipcia, como millones. Por tres años no hice nada más que participar como activista. Y en esos momentos quise hacer una película sobre la revolución, tenía tantas ideas, pero en el 2013, tres años después, las cosas explotaron en Egipto y los persas comenzaron a matarse entre ellos, fue casi una guerra civil.



Ese fue el momento en el que pensé que había algo más que la ideología –quién está con la izquierda o con la derecha, con los islamistas, o en contra– y eso fue la coexistencia, que es algo totalmente humano y necesario.



¿Cómo fue rodar dentro de un camión de la policía?

Rodar con casi treinta personas en este espacio pequeño fue una verdadera pesadilla. Entonces lo único que podíamos hacer era prepararnos, así que un año antes de empezar el rodaje, construimos una réplica de madera del vehículo y ensayamos durante doce meses.



Vi cada escena un par de veces y puse a prueba lo que iba a funcionar y lo que no. Eso hizo que rodar dentro del camión fuera más fácil.



¿Y lo que pasaba fuera del camión?

Lo teníamos que registrar desde adentro. Coordinar lo que pasaba afuera fue complicado también. En Egipto la acción no es parte de la cultura cinematográfica. Los extras no eran profesionales, necesitó mucho esfuerzo y fue muy difícil.



‘Clash’ es conmovedora, uno puede sentir un poco de dolor de cabeza y temblor en las manos, ¿es usted consciente de este tipo de reacción en público?

Me alegra mucho esa descripción y que haya sido conmovedora, porque es una experiencia. Quería que sintieran lo que esas personas dentro del carro experimentaron. Y para mí es una metáfora de Egipto, entonces quería que supieran cómo es pasar por una situación como esta.

En Colombia no tenemos muchas oportunidades de ver cine egipcio…

Estoy muy orgulloso y feliz de que Clash se vaya a ver en Colombia. Lo mejor es hacer una película y contar una historia que viaje a diferentes culturas y que la gente pueda conectarse en distintos niveles, reírse en los mismos momentos y llorar en los mismos momentos, y sentir que esto pudo haberles pasado a ellos.

¿Cómo el cine en su país?

Egipto fue uno de los grandes pioneros del cine en el mundo en los años 50 y 60, quizás solo detrás de Hollywood y Bollywood, y luego las cosas se deterioraron en los últimos 50 años. Pero creo ahora están mejorando, especialmente después de la revolución. Más gente está haciendo oír sus opiniones haciendo películas como quieren.



¿Qué viene para Mohamed Diab?

En este momento estoy trabajando en una película de ciencia ficción en Hollywood. Es un proyecto muy ambicioso junto a Sarah, mi esposa. Pero creo que va a tomar varios años porque es una gran producción que costará millones. Tengo también un proyecto ambientado en Palestina, pero sin un punto político.



