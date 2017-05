Un mensaje de Claire Underwood da un adelanto de ‘House of Cards'

"He tenido la intención de hablar con ustedes. Es aterrador, ¿no?". Con esas palabras la ficticia primera dama estadounidense de House of Cards, Claire Underwood, (interpretada por la actriz Robin Wright), se dirigió por primera vez a las cámaras del programa -algo que por estética solo lo hacía Kevin Spacey en su papel de Frank Underwood y que es característico de la serie-.



De esta manera, se da un nuevo adelanto de la quinta temporada de ‘House of Cards’, que se estrenará el próximo 30 de mayo.

En un video de poco más de un minuto de duración, la primera dama asegura que tanto ella como su esposo, Frank Underwood (Kevin Spacey), protegerán a los estadounidenses frente a cualquier amenaza.



"El presidente y yo tenemos una simple solicitud. Cuéntennos qué es lo que ven. Cualquier cosa a su alrededor les parece un poco extraño o fuera de lo normal, levanten el teléfono. Ya sea un paquete o una persona que no parezca normal, nos gustaría que nos dijeran. Porque hay mucho ruido en estos días", afirma Claire.

La cuarta temporada finalizó en medio de la campaña presidencial con la que Underwood planea seguir en la Casa Blanca. Enfrentando una crisis interna, el protagonista junto a su esposa Claire dieron pie al "terror" que sembrarán para quedarse en el poder.



La serie cuenta además con las actuaciones de Michael Kelly, Jayne Atkinson, Neve Campbell, Derek Cecil y Paul Sparks.

Con el spot de “Menem lo hizo” se promocionó la serie en Argentina

Con un video que utiliza de forma irónica la fórmula del 'spot' de campaña del expresidente argentino Carlos Menem, titulada "Menem lo hizo" (en este caso "Frank lo hizo"), Netflix se refiere a los “logros” en el mandato de Frank. Esto lo apoya con imágenes en donde se ve al protagonista haciendo lo contrario a lo que publicita la publicidad.

EMOL- GDA