Una comedia revela lo difícil que es encontrar el amor

La realizadora francesa (21 de abril de 1946) es una de las directoras más importantes de Europa y ha conseguido crear un discurso alrededor de las tensiones culturales y el poder en sus filmes.



Pero con la comedia 'Un sol interior', que se encuentra en las salas de cine del país, asume el reto de recrear las aventura de Isabelle (Juliette Binoche): una mujer madura que trata de encontrar un amor verdadero, pero que parece siempre tomar las peores decisiones en ese proceso.

La cinta tiene gracia y logra ser intensamente cercana por el gran trabajo de una Binoche, que se entrega totalmente a un personaje que vive entre la intensidad y el miedo que implica establecer una relación sentimental.



“Es una película sumamente inteligente, bien interpretada y emocionalmente rica. Binoche está en su versión más relajada, de tal manera que no intenta ser graciosa constantemente”, fue la opinión de Jonathan Romney en la revista 'Screendaily'.

Pero la propia Claire Denis habló con EL TIEMPO, acerca de esta producción y de la química que logró con la protagonista.



¿Qué fue lo más interesante de hacer esta película?



Realmente escribirla –junto a la guionista Christine Angot–. Luego llegó Juliette Binoche, que al leer la historia me llamó para decirme que quería ser Isabelle. Realmente, todo fue muy rápido y relativamente fácil.



Uno ve a Binoche muy conectada con el personaje...

​

Tengo que decir que ella trabajó mucho y no discutía tanto acerca del personaje (...) Pero dada la historia de la película, cada vez que grabábamos el lugar, la situación y la pareja, siempre afrontamos retos o cambios, que funcionaban muy bien e indicaban la dirección que debía llevar la historia. Íbamos de un espacio a otro todo el tiempo.



Fue muy interesante, porque yo estuve siempre con ella, y con cada e nuevo hombre que aparecía en su vida (se refiere a la trama). Me llamó la atención que desde el primer minuto que apareció Juliette con su pelo y su vestuario entendí que no podía haber otra actriz para el personaje.



¿Cómo hizo para escapar de los tópicos de lo que sería una comedia romántica?



No estaba consciente de estar haciendo eso al trabajar en el guion. Es bueno solo hacerlo (...), escribir simplemente partiendo de la experiencia de ser mujer, de saber lo que es esa sensación de anhelar el amor. No hay otra manera de expresarlo (...) En el Festival de Cannes (2017) fue increíble oír la risa de la audiencia porque uno puede llorar, reír y amar.



Hay un gran poder en la corporalidad y en las palabras de su protagonista.



No puedo decir que tuve influencia sobre eso. Dirigir a una actriz es estar en compañía con ella y ver qué va saliendo.



Los misterios del amor serán siempre un reto para cualquier director. ¿Qué revelación le dejó esta película en ese sentido?



Uno aprende mucho al hacer una película, pero no en ese sentido. Uno aprender a estar vivo, a compartir, a estar. Pero no sobre el tema de la película, es más, no creo que sea posible en cierto sentido. No haces filmes para aprender del tema, sino para plasmar una experiencia.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1