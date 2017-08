Whitney Houston: una vida de sexo, drogas y peleas

21 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

En 1985, una jovencita de 22 años llamada Whitney Houston debutaba en los listados de la música con su primer álbum.



Influenciada por la talentosa Aretha Franklin, encaminó su carrera hacia el ‘soul’ y el pop. Los matices y la potencia de su voz la llevaron a convertirse en un referente femenino de la música anglo.



Sin embargo, la fama, una vida familiar estresante y las adicciones la desbordaron y fueron precisamente esos excesos los que la condujeron a una muerte prematura, con tan solo 48 años.

Algunos momentos de la artista se revelan en ‘Whitney: Can I be me’. El documental se verá en las salas de Cine Colombia en tres funciones únicas: martes 23, el jueves 24 de agosto y el viernes 25.



Dirigido por Nick Broomfield (‘Kurt y Courtney’) y Rudi Dolezal (‘Freddy Mercury: The Untold History’), recopila entrevistas con las personas que rodearon a Houston.



El metraje alterna las intervenciones con material inédito que muestra los problemas familiares que llevaron a la depresión y al abuso de las drogas a la cantante estadounidense.



El filme documental se exhibirá en teatros seleccionados de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio e Ibagué.

¿Cuándo y dónde?

‘Whitney: Can I be me’ se exhibirá en salas de Cine Colombia los días 22, 24 y 25 de agosto. Boletas y horarios en www.cinecolombia.com



