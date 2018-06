El cine canadiense se tomará Señal Colombia

La muestra Cine Canadá 2018, que se llevará a cabo del 27 de junio al 4 de julio y que es organizada por la embajada de este país en Colombia y por Babilla Cine, tendrá un espacio en Señal Colombia, que emitirá cinco películas de la muestra.



En el espacio 'En cine nos vemos', a las 10 p. m., estarán, el 28 de junio, 'Tom en la granja' ('Tom a la Ferme'), producción del 2013 basada en una obra teatral y con la historia de Tom, un joven escritor que viaja a una zona rural al entierro de su novio, que falleció en un accidente. Al llegar al lugar se da cuenta de que nadie sabía de su relación.

'El último suspiro' ('Lost and Delirious'), de la realizadora suizo canadiense Léa Pool, que narra la historia de una joven que llega a un internado donde encuentra a dos jóvenes más que, como ella, tienen problemas familiares, y se emitirá el 29 de junio.



'Ville-Marie' es la película del 30 de junio, dirigida por Guy Édoin y protagonizada por Monica Bellucci. El guion habla del regreso de una actriz a Montreal para reencontrarse con su hijo gay.



El 2 de julio va 'Los amores imaginarios' ('Le Amours Imaginaires'), película de Xavier Dola en la que de dos amigos que se enamoran del mismo hombre.



El 3 de julio finaliza el ciclo con 'Cuando cae la noche' ('When Night is Falling'), de Patricia Rozema, en la que una joven profesora se enamora de una marabarista.



El canal público, en sus redes y en su página senalcolombia.tv, abrirá votación para escoger la mejor película y entregar el premio del público Señal Colombia. Además, comprará la producción para ser emitida de nuevo.

